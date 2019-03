Novomeščani poraženi v Rogaški Slatini, Olimpija na Polzeli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

DRŽAVNO PRVENSTVO, LIGA ZA PRVAKA IN OBSTANEK, 4. KROG

V državnem prvenstvu so bile odigrane tekme četrtega kroga. Na predčasno odigrani tekmi je Sixt Primorska ugnala Helios Suns, v soboto pa sta bila poražena tako Krka kot Petrol Olimpija. Novomeščani so premoč priznali Rogaški, Ljubljančani pa Hopsom na Polzeli.

Na zaostali tekmi 2. kroga lige za prvaka so se Helios Suns, ki v drugem delu tekmovanja še nimajo zmage, v sredo doma pomerili s Krko. Pri zmagovalcih sta bila s 16 točkami najučinkovitejša Dalibor Đapa in Žiga Fifolt, pri domačih jih je Blaž Mahkovic dosegel 18.

Novomeščani so bili znova na delu že v soboto, ko so izgubili z Rogaško. Petrol Olimpija je gostovala pri Hopsih in izgubila z 59:65.

Liga za prvaka, 2. in 4. krog:

Lestvica:

Liga za obstanek, 4. krog:

Lestvica:

