Slovenski košarkar v Francijo, Dwight Powell ostaja v Dončićevem Dallasu

Nikolić v Francijo

Slovenski reprezentant Aleksej Nikolić, ki bo s slovensko izbrano vrsto čez nekaj dni začel priprave na svetovno prvenstvo, ima nov klub. 28-letni košarkar bo kariero nadaljeval v francoski ekipi Elan Chalon, za katero je v pretekli sezoni igral tudi Luka Lapornik. Nikolić je v pretekli sezoni zaigral za kar tri klube. Najprej je branil barve ekipe Dinamo Sassari iz Sardinije, nato se je decembra preselil k Brescii, zatem pa se je maja preselil h ekipi Gran Canarie, ki jo vodi Jaka Laković. Največ priložnosti za igro je dobil v dresu Brescie, kjer je v italijanskem prvenstvu na 18 tekmah dosegal 7,3 točke, v Eurocupu pa na enajstih tekmah s 6,3 točke in štiri asistence.

Chalon je v pretekli sezoni osvojil drugo francosko ligo, tako da bo v prihajajoči sezoni znova igral med elito.

Dwight Powell ostaja v Dallasu

Iz kluba Luke Dončića v ligi NBA Dallas Mavericks pa so sporočili, da so za tri leta podaljšali pogodbo s kanadskim krilnim centrom Dwightom Powellom. 31-letnik iz Toronta je v prejšnji sezoni odigral 76 tekem, povprečno pa dosegel 6,7 točke, 4,1 skoka in 0,9 asistence. Letos se mu je iztekla 33,2 milijona ameriških dolarjev vredna triletna pogodba, v naslednjih treh letih naj bi zaslužil 12 milijonov ameriških dolarjev, poročajo ameriški mediji.

Za Kanadčana so se sicer zanimali tudi Cleveland Cavaliers in Houston Rockets. Slednji naj bi mu ponujali dvakrat toliko denarja kot Dallas, a jih je zavrnil.

Popovich še pet let v San Antoniu

Legendarni košarkarski trener Gregg Popovich je pri 74 letih podaljšal pogodbo z ekipo iz severnoameriške lige NBA San Antonio Spurs. Kot so sporočili iz te teksaške franšize, bo Popovich z njo sodeloval še pet let.

Tako bo izkušeni strateg v prvih letih v NBA vodil 19-letnega francoskega košarkarja Victorja Wembanyamo, 224 centimetrov visokega centra je San Antonio kot prvega izbral na letošnjem naboru, strokovnjaki pa mu napovedujejo blestečo kariero.

Popovich, ki je bil trikrat trener leta v NBA, je sicer ekipo popeljal do petih naslovov prvaka, odkar je leta 1996 postal njen trener. Prav tako je reprezentanco ZDA popeljal do olimpijskega zlata v Tokiu.

Finančnih podrobnosti Popovichevega podaljšanja pogodbe v klubu niso razkrili, vendar je mreža ESPN poročala, da je ta vredna več kot 73 milijonov evrov. S tem bi prehitel šestletno pogodbo Montyja Williamsa z Detroit Pistons, ki bo za tamkajšnje trenersko delo dobil približno 72 milijonov.

Popovich ima tudi največ zmag v zgodovini NBA, doslej jih je vpisal 1366 ob 761 porazih.

Jure Zdovc prevzel Bursaspor

Jure Zdovc je postal novi trener košarkarjev Bursaspora, je klub sporočil na svojih omrežjih. To bo njegovo drugo delovno mesto v Turčiji, saj je bil pred leti že trener Gaziantepa, za klub iz Burse pa je kot igralec nastopal leta 1997. Šestinpetdesetletni Zdovc je bil nazadnje trener Žalgirisa, pred tem pa je vodil pariški Metropolitans 92.

Še včeraj so poljski mediji pisali, da je blizu prevzema Slaska iz Wroclawa, danes pa so dodali, da ga je očitno premamila visoka finančna ponudba iz Turčije. Za Zdovca bo to trinajsti klub v njegovi trenerski karieri. Začel jo je 2003 kot pomočnik v Krki, nadaljeval pa v Splitu, ljubljanskem Slovanu, grškem Iraklisu, Olimpiji, Bosni, Spartaku iz Sankt Peterburga, turškem Gaziantepu, Aeku iz Aten ter zagrebški Cedeviti. Ob tem je bil dvakrat selektor Slovenije, prvič od 2009 do 2010 ter drugič 2014 in 2015.

V tem času je bil prvak BiH, Slovenije in Hrvaške, dvakrat je osvojil hrvaški pokal, enkrat litovskega, z Unionom Olimpijo je bil trikrat pokalni prvak, 2012, ko je bil na čelu ruske ekipe, pa je bil proglašen za najboljšega trenerja evropskega pokala.

Precej več lovorik je Jure Zdovc osvojil kot igralec. S člansko selekcijo Jugoslavije je bil dvakrat evropski prvak, enkrat svetovni prvak, na olimpijskih igrah v Seulu pa srebrn. V klubski karieri je bil evropski prvak, ima po dva naslova državnega prvaka v Franciji in Sloveniji, bil je prvak jadranske lige ter večkratni pokalni zmagovalec v Sloveniji in na Hrvaškem.

Kot igralec je kariero začel v Smelt Olimpiji 1984, 1991 se je preselil v Bologno, največje uspehe je dosegel z Limogesom, nato pa je igral še za Iraklis, PSG iz Pariza, turški Tofaš, Panionios, Slovan in Split.

Selitev domov

Za prestopno bombo naj bi poskrbeli pri Barceloni, kjer jim je v klub po številnih slovesih uspelo pripeljati španskega reprezentanta Williyja Hernangomeza. Kot poroča portal Basketnews, naj bi imel na mizi ponudbo tudi njegov brat Juancho, a ta naj še ne bi sprejel dokončne odločitve, medtem ko je odločitev Willyja dokončna. Willy je v pretekli sezoni igral v ligi NBA za New Orleans Pelicans, kjer pa ni dobil veliko priložnosti, kljub temu da je na lanskem EuroBasketu naravnost blestel in bil ob naslovu Španije proglašen tudi za MVP turnirja. Njegov brat Juancho, ki je bil prav tako zelo zaslužen za lanski uspeh španske izbrane vrste, pa je od februarja, ko so ga Toronto Raptors odpustili, brez kluba.

Italijan ima dovolj

Italijanski košarkar Luigi Datome je sporočil, da se bo po letošnjem svetovnem prvenstvu poslovil od profesionalne košarke. 35-letni Italijan je v svoji bogati karieri igral za ekipe Montepaschi Sienno, Scafati Givonno, Virtus Romo, Detroit Pistons, Boston Celtics, Fenerbahče in Olimpio Milano. Leta 2017 je s Fenerbahčejem osvojil evroligaški naslov. Datome naj bi tudi po koncu svoje športne poti ostal del svojega zadnjega kluba Olimpie Milano, a njegova vloga še ni znana.

Domžalčane bo vodil Damjan Novaković

V nizu sprememb v klubskem kadru so pri Helios Suns razrešili tudi trenersko vprašanje. Po slovesu Dejana Jakare bo Domžalčane s trenerske klopi vodil Damjan Novaković.

"Klubsko vodstvo se je odločilo za strokovnjaka, ki združuje izkušnje z modernim pogledom na igro, je lahko kos nalogam v mednarodnih tekmovanjih in s svojim poznavanjem košarkarskega okolja ter občutkom za kolektivno delo z vsemi generacijami igralcev vnaša zanesljivost v nadaljevanje uspešnega projekta domžalskega športnega ponosa," so zapisali na uradni spletni strani.

"Zavedam se, kako dobre rezultate je klub dosegal v preteklem obdobju, in zelo cenim delo svojega predhodnika. Vem, da me čaka težka in odgovorna naloga, ki pa se je ne bojim. Hvaležen sem vodstvu kluba, da jo je zaupalo prav meni. Cilji Heliosa so vedno visoki in naša naloga ostaja, da dihamo za ovratnik obema kluboma v ligah ABA 1 in ABA 2, ki bo, kot kaže, še močnejša. Moramo se boriti po najboljših močeh in se prebiti do playoffa, kjer pa je vedno mogoče vse. Dobro se zavedam pomena vključevanja mladih igralcev v člansko ekipo, čemur bom zavestno sledil. Pred domžalskimi navijači je bilo vedno lepo nastopati kot nasprotnik, užitek je bilo spremljati tekme v polni 'Komunali' kot gledalec, še bolj pa se veselim naše skupne poti v novi vlogi," je za uradno spletno stran kluba dejal Novaković.

Ta se je s košarko začel ukvarjati v domačem Mostarju, nastopal pa tudi za Borac iz Banjaluke in Široki Brijeg. Leta 1991 se je preselil v Slovenijo, kjer je igral za Rogaško Donat MG in Zagorje. Večino kariere je nato preživel pri Šentjurju, kjer je v sezoni 2005/2006 tudi začel trenersko pot. Velik pečat je pustil v Rogaški, kjer je deloval med letoma 2013 in 2020, lani pa znova vodil ekipo Šentjurja.

Uradno slovo Micića od Anadolu Efesa

Srbski košarkar Vasilije Micić bo svojo kariero nadaljeval čez lužo, saj bo v novi sezoni oblekel dres Oklahome City Thunder, ki je že pred tem imela pravice za 29-letnega Srba. Micića z Oklahomo zdaj veže triletna pogodba v vrednosti 23,5 milijona dolarjev.

Srb se je na družbenih omrežjih z ganljivim zapisom poslovil od dozdajšnjega kluba Anadolu Efesa, pri katerem je v letih 2021 in 2022 osvojil evroligo in hkrati tudi postal MVP finalnega turnirja. Pri turški ekipi je Micić preživel zadnjih pet let. "Nimam besed, s katerimi bi opisal, kako sem užival v vsakem trenutku v tem klubu in kako sem hvaležen. Rad bi se zahvalil vsem soigralcem, vsem v štabu in navijačem. Za vedno bom otrok Anadolu Efesa, se vidimo kmalu," je med drugim zapisal Srb.

Micić je v zadnji sezoni evrolige igral na 31 tekmah, na katerih je v povprečju dosegal 16 točk, 3,2 skoka in 5,4 asistence na tekmo. Pred tem je med drugim igral tudi za Mego, Crveno zvezedo in Žalgiris.

Žakelj ostaja v Črni gori

Andrej Žakelj ostaja na klopi ABA-ligaša SC Derbya. Slovenski trener je v zadnjih dveh sezonah poskrbel za največje uspehe črnogorskega kluba, ki se je v pretekli sezoni uvrstil v izločilne boje v ligi ABA in bil blizu presenečenja proti kasnejšemu prvaku Partizanu. Žakelj je s klubom podaljšal sodelovanje še za tri leta, pred tem pa je kot glavni trener med drugim vodil Lastovko, Start Lublik, Podčetrtek, Šentjur in Koper Primorsko, opravljal pa je tudi vlogo pomočnika pri Olimpiji in Hopsih.

