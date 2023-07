"Drugačni" Luka Dončić navdušil

Slovenski košarkarski as Luka Dončić se je tako kot lani tudi letos ta konec tedna mudil na turnirju ulične košarke Quai 54 v Parizu. Dončić je s svojo pojavo navdušil košarkarske navdušence in uporabnike družbenih omrežij, ki so bili navdušeni nad njegovo fizično pripravljenostjo.

Luka Dončić je bil eden od treh zvezdnikov lige NBA, ki so si pobliže ogledali dogajanje v Parizu. Poleg njega sta se v francoski prestolnici mudila še Zion Williamson in Jayson Tatum. Pariz je že 17. leto prizorišče turnirja ulične košarke Quai 54, kjer se tekme igrajo v neposredni bližini Eifflovega stolpa. Dončić se je v Franciji mudil pod okriljem svojega sodelovanja z znamko Jordan.

Gaby Williams se une a @Jumpman23



Lo han anunciado junto a Zion, Tatum y Doncic en París con motivo del #Quai54



Es una estrella.



📸 @NickDePaula pic.twitter.com/4PmDBIEXqk — Anaïs López Gómez (@anaislopez23) July 1, 2023

In Paris with Luka Dončić giving back to the youth with Jordan Brand.🇫🇷🏀 #France #LethalShooter #JumpMan pic.twitter.com/0PDsab2Xef — Lethal Shooter (@LethalShooter__) July 1, 2023

24-letni član Dallas Mavericks je po ekspresnem koncu sezone že sredi aprila pripotoval v Slovenijo, kjer si je najprej vzel nekaj časa za počitek po naporni sezoni, nato pa je resno poprijel za delo in začel fizične priprave tako na letošnje svetovno prvenstvo kot naslednjo sezono z Dallasom. Dončić tako kot vsako poletje trenira pod vodstvom Anžeta Mačka, ki hkrati opravlja tudi vlogo kondicijskega trenerja v slovenski izbrani vrsti, ob tem pa Dončić vneto trenira tudi z žogo, saj popoldne pogosto preživlja v Hali Tivoli.

Uporabniki družbenih omrežjih so tako ob novih fotografijah in Dončićevi "preobrazbi" izrazili navdušenje, saj je izgubil nekaj kilogramov in je pripravljen na nove napore. Medtem ko je sam pripravljen na poletje v slovenski izbrani vrsti, pa se ogromno dogaja tudi v Dallasu, kjer gradijo ekipo za novo sezono. Med drugim sta novo pogodbo z ekipo sklenila Kyrie Irving in Dwight Powell, ob tem pa sta se moštvu iz Teksasa pridružila tudi Dante Exum in Seth Curry.

