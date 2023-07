Slovenskemu dragulju se bodo uresničile velike sanje

Mlademu slovenskemu košarkarju Žigi Samarju so se pred dnevi dokončno uresničile otroške sanje. Po sezoni, v kateri je kot posojen košarkar nosil dres ekipe Hamburg Towers, je dočakal tudi uradno potrditev in predstavitev v barvah berlinske Albe, s katero bo v prihodnji sezoni prvič igral tudi v evroligi. S tem bo 22-letni Slovenec odkljukal še enega od uresničenih ciljev na seznamu največjih želja, ki jih dosega korak za korakom.

Že pri rosnih 16 letih je Samar, željan novega znanja in preboja na najelitnejši košarkarski parket, odšel v Španijo, kjer se je dve leti kalil v košarkarski šoli Real Madrida, nato je svoj razkošni talent razkazoval v španski tretji ligi pri Zamori, dokončno pa je nase opozoril z odličnimi igrami v dresu španskega prvoligaša Fuenlabrade, ki so mu tudi odprle vrata v elitni košarkarski svet. V pretekli sezoni je kot posojeni košarkar Albe za Hamburg zaigral na vseh 54 tekmah v sezoni, svoj bogati talent pa je razkazoval tako v nemški ligi BBL kot v EuroCupu, v katerem je ob 9,8 točke dosegal še 6,1 asistence na srečanje.

A še pred začetkom jeseni in novega klubskega poglavja Samarja, ki je bil v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo eden od nosilcev igre slovenske reprezentance, čaka nova akcija v dresu z državnim grbom. Po lanskem debiju na velikih tekmovanjih in razočaranju na EuroBasketu, ki je Jeseničanu pustil grenak priokus, se zdaj veseli novega poglavja na svoji reprezentančni poti.

Z Janom Videtom, ki je gonila sila reprezentance do 19 let, sta bila v Španiji pri Real Madridu nekaj časa tudi cimra. Foto: FIBA Žiga, po naporni sezoni ste verjetno komaj čakali na nekaj dni odmora. Nekaj vaših prijateljev in nekdanjih soigralcev se te dni mudi na svetovnem prvenstvu do 19 let, spremljate dogajanje?

Nekaj malega spremljam, ker se z nekaterimi reprezentanti res dobro poznamo in smo prijatelji, ne pa preveč, ker hočem biti zdaj čim bolj odmaknjen od košarke, da si res spočijem glavo in se pripravim na pestro poletje, tako da čas posvečam tudi nekaterim preostalim stvarem. Nekaj dni sem bil tudi na morju, tako da sem se res odmaknil od vsega dogajanja.

Pred dnevi ste se pobliže spoznali tudi s pokalom, ki ga bodo letos prejeli zmagovalci svetovnega prvenstva, kajne?

Res je, bila je res lepa izkušnja, imeli smo to čast, da smo s pokalom zaokrožili po Sloveniji. Potem pa sem bil gost tudi na košarkarskem kampu v Postojni, kjer sem bil tudi sam še kot otrok kar trikrat, tako da sem lahko obujal spomine na tiste čase in podelil svoje izkušnje z mladimi košarkarji, ki zdaj tam kalijo svoje znanje.

Pretekla sezona je bila vaša prva v Nemčiji, igrali ste za Hamburg Towers, s katerim ste nastopali tako v nemškem državnem prvenstvu kot EuroCupu, kjer ste se prebili v izločilne boje. Kako ocenjujete preteklo leto?

To je bila res sezona z veliko vzponi in padci. Sezona se je začela odlično, a smo nato res padli v formi, kar se je dodobra poznalo tudi na rezultatih, a na koncu nam je vendarle uspelo uresničiti cilje, ki smo si jih zadali glede na slabši drugi del sezone.

V pretekli sezoni je nosil dres Hamburg Towers. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Tudi sam pri sebi sem opazil določen napredek, največji je bil zagotovo ta, da sem se navadil igrati dve tekmi na teden. Hkrati pa sem se naučil in spoznal s tem, kako biti vodja ekipe. Ob tem pa sem se po selitvi iz Španije dodobra navadil še na novo državo, jezik, nove ljudi. Tudi na tem področju sem ogromno pridobil. Tudi to privajanje na drugo podnebje ni preprosto, sam sem prišel iz sončne Španije v severni del Nemčije, kjer je bilo sonca sploh pozimi res malo. Tudi narod je bistveno bolj zaprt, a sem se tudi tega hitro privadil. Bila je odlična izkušnja.

Zdaj vas v klubski karieri čaka še stopnica višje, saj boste v novi sezoni oblekli dres evroligaša berlinske Albe. Velik korak v vaši karieri, kajne?

Zagotovo. Z Albo smo bili tako dogovorjeni že preteklo leto, da bom po preteku te posoje uradno postal član njihove prve ekipe za naslednje tri sezone. Občutki ob tem so res dobri, še posebej, ker se mi bodo z igranjem v evroligi uresničile tudi moje otroške sanje. A hkrati se zavedam, da me čaka še ogromno trdega dela, na kar sem tudi pripravljen.

Kar zadeva reprezentanco, bo tudi za vas letošnje poletje skoraj zagotovo nekoliko drugačno, niste več debitant, tudi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ste imeli veliko vlogo.

Kar zadeva kvalifikacije, je bila to zame res lepa izkušnja. Rezultatsko gledano je bilo prvo okno bistveno bolj uspešno kot drugo, a je bila ekipa res zelo pomlajena, tako da sem bil sam na koncu med bolj izkušenimi. Mislim, da sem tudi s tem ogromno pridobil.

Zagotovo je prednost, da se letos s fanti zdaj že veliko bolje poznam, čeprav tudi v prejšnjem letu s tem nisem imel nobenih težav, saj so me res lepo sprejeli. Kar zadeva moje delo, ne smem imeti pričakovanj, ampak si moram postaviti cilje. Enako tudi celotna ekipa. In naš prvi cilj bo zbor 17. julija. Najprej je glavno to, da se vsi zberemo in začnemo priprave, potem pa bomo videli, kako naprej.

Tokrat v zasedbi ne bo Gorana Dragića, ki je lani poleti prevzel nekakšno vašo mentorsko vlogo. Kaj ste črpali iz njegove Goran Dragić se je poslovil od reprezentance. Foto: Vid Ponikvar/Sportida igre in vloge tako na parketu kot zunaj njega?

Gogi mi je ogromno pomagal pri napredku in videnju stvari tako na igrišču kot zunaj njega. Na lanskih pripravah sva nekajkrat na parketu ostala tudi po koncu treninga in me je potem opozoril na kakšno podrobnost, ki je zelo pomembna, pa je sam mogoče nisem opazil. Skozi to klubsko sezono sem skušal njegove nasvete čim bolj upoštevati in sem mu res močno hvaležen za vse, kar mi je dal. On je res pravi vodja tako na parketu kot zunaj njega in vesel sem, da sem imel to čast, da sem lahko igral z njim in se od njega hkrati tudi učil.

Vaše prvo večje dejanje v reprezentančnem dresu se zagotovo ni razpletlo po željah. Eurobasket je bil za vse veliko razočaranje, kako zdaj gledate na to izkušnjo?

Zame je bilo to prvo veliko tekmovanje in res ni bilo uspešno. Še danes gledam na to prvenstvo z grenkim priokusom, ker sem prepričan, da smo bili kot ekipna zmožni doseči še veliko več. Težko je, ker si z ekipo ves čas skupaj in skupaj doživljaš tudi padce. Mislim, da je bila ekipa res prava, a nam je na koncu spodletelo na četrtfinalni stopnički.

Prepričan sem, da je bila to dobra lekcija za vse, da res ne smeš iti v nobeno tekmo s kakršnimkoli pomanjkanjem spoštovanja do nasprotnika in da se res lahko hitro opečeš, če nisi povsem osredotočen na nalogo, ki je pred tabo. A zdaj že gledamo naprej, bo pa ta lekcija za vse zelo pomembna na naslednjih tekmovanjih in tekmah.

V zadnjih ciklih kvalifikacij je bil eden od vodilnih akterjev slovenske izbrane vrste. Foto: Vid Ponikvar

Vem, da se je o tem prvenstvu ogromno govorilo in pisalo, a sam takšne stvari poskušam čim manj spremljati. Gotovo pa kakšna stvar pride tudi do mene. Skušam pa čim manj spremljati te obrobne stvari, ker je že pritisk, ki si ga ustvarjamo športniki sami, dovolj velik, sploh pa, če je v igri še reprezentančni dres.

Sta se s selektorjem Sekulićem morda že kaj pogovarjala, kakšna bo vaša vloga oziroma kaj se od vas pričakuje tokrat?

Mislim, da se bomo o tem lahko pogovarjali, ko se bomo videli na igrišču, pred tem o takšnih stvareh nima smisla razglabljati. S selektorjem Sekulićem res dobro sodelujeva, res je zelo dober trener in mislim, da si to mesto tudi zasluži, kljub tistemu spodrsljaju na lanskem evropskem prvenstvu. Vsi v ekipi verjamemo vanj in verjamemo, da lahko tudi to poletje spišemo lepo zgodbo. Kar zadeva kemijo, pa v tej reprezentanci ni bila nikoli pod vprašajem. Upam, da bomo čim bolje krenili v te priprave, da bodo šle stvari po načrtih, potem pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo.

