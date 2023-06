Goran Dragić sprejel dokončno odločitev #video

"Doma bom (smeh, op. a.). Ne bom igral. Dovolj je bilo, 16 let, NBA in še vse drugo. Morda bom šel na Japonsko, da podprem reprezentanco, a bo težko, da bom igral," so pred dnevi na b92.net povzeli odgovor Gorana Dragića o tem, kaj bo delal poleti in ali bi ga lahko videli še igrati v reprezentančnem dresu na svetovnem prvenstvu.

"V zaslužen pokoj"

Danes je 37-letnik ob odprtju petega prenovljenega igrišča v sklopu projekta #podamdaigram v Murski Soboti razblinil še zadnje reprezentančne dvome in potrdil, da je njegove reprezentančne poti konec: "Odločitev je dokončna, z reprezentanco sem zaključil po lanskem evropskem prvenstvu. Imamo nekaj mladih dobrih fantov, čas je za njih, jaz grem pa v zaslužen pokoj."

"Odhajam v zaslužen reprezentančni pokoj." Foto: FIBA

Ni mu žal, da je bil lani zraven

Pod največji uspeh se je z rojaki podpisal leta 2017, ko so v vročem Istanbulu pred slovensko množico v finalu premagali Srbe in postali evropski prvaki. S Slovenci je lani branil evropsko zlato, a se je končalo neuspešno, v četrtfinalu so presenetljivo izgubili proti Poljski in ostali brez bojev za odličja. "Porazi, padci, so sestavni del športa," pravi 37-letni Ljubljančan. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Na vprašanje, ali mu je kaj žal, da reprezentančne kariere ni končal že pred tem, je odgovoril: "Ni mi žal, moraš poskusiti. Če ne bi šel na evropsko prvenstvo, bi pa razmišljal, 'Kaj pa če bi šel, morda pa bi kaj naredili ali pa ne.' Tako sem šel. Tudi mlajši si morajo zapomniti, da preden smo mi osvojili evropsko prvenstvo, nam desetkrat ni uspelo. To je sestavni del športa, enkrat padeš, nato vstaneš ..."

Nekdanje soigralce bo na SP spremljal kot gledalec

Slovensko reprezentanco bo zdaj spremljal kot gledalec in navijač. Slovence konec avgusta čaka svetovno prvenstvo, ki ga bodo igrali sprva na Japonskem na otoku Okinava, kjer bodo v uvodnem skupinskem delu igrali z Venezuelo, Gruzijo in Zelenortskimi otoki. Ob pričakovanem napredovanju se bodo nato križali s skupino, v kateri bodo igrale Nemčija, Finska, Avstralija ali Japonska.

V izločilne boje, ki bodo v Manili na Filipinih, bosta odpotovali najboljši izbrani vrsti.