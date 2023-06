Slovenski košarkarji dobili še zadnjega tekmeca pred SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V teh dneh so v glavnih vlogah resda slovenske košarkarice, ki v četrtek začenjajo nastope na evropskem prvenstvu v Ljubljani, a tudi vodstvo moške reprezentance ne počiva. Tako je danes prišla potrditev še zadnje pripravljalne tekme pred začetkom svetovnega prvenstva. Slovenci se bodo 19. avgusta v Tokiu pomerili še z Japonsko. S tem je zaključen načrt priprav, ekipa bo trenirati začela 17. julija, so danes sporočili iz KZS.

Kot so še sporočili iz KZS, bo slovenska reprezentanca na Japonsko predvidoma odpotovala 15. avgusta. Zaključek priprav na svetovno prvenstvo bo opravila v Tokiu in 19. avgusta proti gostiteljem prvenstva opravila še zadnji test pred začetkom košarkarskega spektakla v Aziji. Zasedba Aleksandra Sekulića bo tako odigrala sedem pripravljalnih tekem, na treh pa se bo predstavila domačim košarkarskim navdušencem.

Za uvod se bodo Slovenci 25. julija v celjskem Zlatorogu pomerili s Kitajci, 2. avgusta bodo v Stožicah gostili Grke ter se dva dni kasneje z istim tekmecem pomerili še v Atenah. Iz Grčije se bo reprezentančna zasedba vrnila v Stožice, kjer se bo 8. avgusta srečala s Hrvaško, nato pa bo sledil nastop na zvezdniškem turnirju v Malagi. V okviru praznovanja stote obletnice delovanja španske košarkarske zveze se bosta v petek, 11. avgusta, pomerili Slovenija in Španija, dan kasneje se bo Slovenija pomerila še z Združenimi državami Amerike. Kot omenjeno, bo za zaključek priprav v Tokiu 19. avgusta sledil še dvoboj z Japonsko.

Slovenci se bodo na svetovnem prvenstvu kot nosilci skupine F na japonskem otoku Okinava pomerili z reprezentancami Venezuele, Gruzije in Zelenortskih otokov. V skupini E, ki se v nadaljevanju prvenstva združi s slovensko skupino, bodo Nemčija, Finska, Avstralija in Japonska. V prvem delu tekmovanja bo med 25. in 30. avgustom vsaka izmed reprezentanc odigrala tri tekme skupinskega dela. V soboto, 26. avgusta, se bo slovenska izbrana vrsta pomerila z Venezuelo, v ponedeljek, 28. avgusta, z Gruzijo ter za konec uvodnega skupinskega dela v sredo, 30. avgusta, še z Zelenortskimi otoki. Vse tekme slovenske reprezentance se bodo začele ob 20.30 po lokalnem, oziroma ob 13.30 po slovenskem času.

