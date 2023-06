Zgodovinska priložnost, ki je mnogi ne dočakajo

Slovenske košarkarice v teh dneh pilijo še zadnje podrobnosti pred četrtkovo prvo tekmo evropskega prvenstva, ki ga bo poleg Slovenije do 25. junija gostil Izrael. Ob vseh težavah s poškodbami in menjavo generacije v slovenski izbrani vrsti zdaj še bolj kot prej upajo na izdatno pomoč 193 centimetrov visoke Eve Lisec, ki je v zadnjih letih močno opozorila nase in postala eden izmed stebrov v slovenski izbrani vrsti ter tudi evropski košarki.

Eva Lisec bo eno glavnih slovenskih orožij na EuroBasketu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Po končani klubski sezoni z Dinamo Kurskom se je zgovorna slovenska reprezentantka povsem osredotočila na delo z reprezentanco, ki je po njenem mnenju v zadnjem mesecu priprav storila velik korak naprej. "Začetki so bili res težki, zgodila se je tudi nekakšna zamenjava generacij, a na koncu se ne gleda na to, koga ni in kaj bi lahko bilo. Verjamem, da smo prava ekipa deklet in da se bomo na igrišču borile do zadnjega delca moči. Moram priznati, da je po dveh letih vzdušje v ekipi spet na tisti visoki ravni, energija je prava, zato je tudi lažje igrati. Vesela sem, da smo z dekleti pokazale zrelost in da smo naredile korak druga proti drugi. Vedno je dobro, da je vzdušje na najvišji ravni, a to bomo zdaj morale prenesti še na parket, ki bo na koncu tudi edini pomemben dejavnik," je pred četrtkovo tekmo proti Veliki Britaniji, s katero bodo Slovenke odprle svoje četrto evropsko prvenstvo, povedala Eva Lisec.

Poziv navijačem v Stožice

Skupaj z reprezentantkami upa na izdatno pomoč domačega občinstva. "Vzdušje je res super, zdaj že čutimo, da je prvenstvo pred vrati. Prej, iskreno, sploh nisem dojemala, da bo prvenstvo res doma, zdaj pa je vse skupaj postalo realno, ko greš v dvorano in začutiš to vzdušje velikega tekmovanja. Upam, da bodo navijači v nas prepoznali, da je tudi ženski šport pomemben in da lahko tudi dekleta igramo na visoki ravni, da se malce razbijejo ti neenakovredni pogledi na moški in ženski šport. Želim si, da bi imele pravo podporo in spodbudo, ker takšne stvari na koncu ekipo ponesejo. Za to športniki živimo. To je res zgodovinska priložnost, ki jo morda dočakaš enkrat v življenju. Že v klubu, ko igraš pred domačimi navijači, je občutek fenomenalen, ko igraš za reprezentanco, pa je to še na veliko višji ravni," je povedala slovenska košarkarica, ki bo med prvenstvom, v soboto, dopolnila 28 let.

"Želim si, da bi imele pravo podporo in spodbudo, ker takšne stvari na koncu ekipo ponesejo." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenija je na pripravah odigrala sedem pripravljalnih tekem. Na uvodnih dveh proti Madžarski je visoko izgubila, dvakrat je bila boljša od Hrvaške, enkrat od Poljske, nato pa je za konec vknjižila še polovičen uspeh proti Črni gori. "Če primerjam tisto našo prvo pripravljalno tekmo z Madžarsko z zadnjimi tekmami, se res vidi, da smo napredovale in naredile korak naprej. Res smo gradili našo pripravljenost iz tedna v teden in mislim, da bomo v pravem trenutku v pravi formi. Naša ekipa je mešanica izkušenj in mladosti, tako da smo morale najti enako raven," je povedala Eva Lisec.

Slovenke prva tekma čaka v četrtek ob 18.00 v Stožicah. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Prve nasprotnice Slovenk bodo košarkarice Velike Britanije, nato pa rakete, kot je vzdevek slovenske reprezentance, čakata še tekmi z Nemčijo in favorizirano Francijo. "Na tekmice smo se že začele pripravljati in jih analizirati, štabu res v popolnosti zaupam in verjamem, da so nas dobro pripravili na naše naloge. Ne glede na to, kdo bo naš nasprotnik, bo pomembno, kako bomo igrale me. Fokus bo moral biti na najvišji ravni, graditi pa bomo morale iz tekme v tekmo. Pomembno bo, da se bomo znale odzvati tudi v slabih trenutkih, potem pa je mogoče prav vse," je prepričana nekdanja članica Celja.

In s čim bi bila po koncu prvenstva zadovoljna? "O ciljih je težko govoriti, ker če si postaviš cilje, si lahko potem hitro razočaran. Res si želim, da bi z dekleti uživale v vsakem trenutku. Če bo na koncu vsaka lahko rekla, da je prispevala svoj maksimum, potem si ne bomo imele kaj očitati. Mislim, da imamo svoje prednosti in kakovost, zdaj pa bo to treba pokazati na igrišču, potem pa bomo videli, kam nas lahko to pripelje," je še sklenila slovenska reprezentantka.

Preberite še: