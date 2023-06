Stožice pripravljene na spektakel, selektor se še ni odločil

Slovenske košarkarice nestrpno odštevajo dni do četrtka, ko bodo začele nastope na domačem evropskem prvenstvu v Stožicah, ki ga poleg slovenske prestolnice med 15. in 25. junijem gosti še Tel Aviv. V slovenski izbrani vrsti komaj čakajo začetek enega od vrhuncev reprezentančnih karier, ob tem pa so Slovenke v Stožice povabile tudi vse navijače in ljubitelje slovenske košarke.

Le še nekaj dni in v Stožicah bo šlo zares. Slovensko žensko reprezentanco v četrtek čaka začetek bojev na četrtem zaporednem evropskem prvenstvu, kjer bodo slovenske košarkarice skušale izboljšati svojo najboljšo uvrstitev, ki je bila do zdaj deseto mesto. Slovenke bodo prvenstvo otvorile v četrtek s tekmo proti Veliki Britaniji (ob 18. uri), v petek in nedeljo pa jih nato čakata še boja z Nemčijo oziroma Francijo. V četrtfinale bo neposredno napredovala najboljša ekipa iz vsake od štirih skupin, drugo- in tretjeuvrščene pa bodo igrale dodatno tekmo kvalifikacij za uvrstitev med osem najboljših.

Slovenska ženska izbrana vrsta je pripravljena na začetek Eurobasketa. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Selektor ponosen na opravljeno delo, za zdaj še brez končnega reza

Priprave so se za slovensko četo začele precej burno. Spomnimo, še pred začetkom je bila izključena Nika Barič, tik pred zdajci je slovenski poziv zavrnila tudi nesojena naturalizirana moč Kalani Brown, nato pa so jo Slovenkam zagodle še poškodbe. A kljub temu so rakete, kot je vzdevek slovenske izbrane vrste, v zadnjih tednih skupaj s strokovnim štabom ujele pravi val in zgradile ekipo ter kemijo, s katero se optimistično podajajo v boj z najboljšimi reprezentancami stare celine.

"Najprej moram priznati, da sem res zadovoljen z opravljenim delom na pripravah, res smo delali složno, imeli smo odlične pogoje za delo. Priprav nismo začeli z vsemi igralkami, ki smo si jih želeli, a dekleta, ki so tu, niso od sebe dala le svojega maksimuma, temveč še več kot to. Ponosen sem, da lahko vodim to skupino deklet, ki je na stran potisnila osebne interese in se podredila ekipnemu cilju. Starejše, izkušenejše igralke so pri tem odigrale ključno vlogo, saj so mladim vcepile miselnost trdega dela in pripadnosti reprezentanci. Tudi zato si dekleta zaslužijo podporo publike v Stožicah. Verjamem, da bo slovenska javnost ponosna na njihove predstave," je na novinarski konferenci pred začetkom prvenstva dejal selektor Georgios Dikaiulakos. Pod vodstvom Grka na slovenski klopi v njegovi zasedbi trenutno trenira še 14 reprezentantk, zadnji rez, v katerem bosta odpadli še dve košarkarici, pa bo grški strokovnjak naredil tik pred začetkom prvenstva.

Georgios Dikaiulakos in predsednik KZS Matej Erjavec. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Poziv navijačem

A jedro ekipe je jasno, med glavnimi slovenskimi orožji bosta zagotovo kapetanka Teja Oblak in Zala Friškovec, ki je ob Oblakovi v zadnjih letih postala ena ključnih košarkaric v izbrani vrsti. "Zavedamo se zgodovinskega trenutka, ki je pred nami. Samo dvanajst igralk bo okusilo, kaj pomeni igrati evropsko prvenstvo pred domačimi gledalci. Glede na to, da ne bomo v popolni zasedbi, bodo lahko gledalci oziroma naši navijači jeziček na tehtnici. Poznalo se bo vsako grlo, ki nas bo spodbujalo. Obljubim, da bomo dale vse od sebe in da bodo lahko gledalci ponosni na nas," je pred prvenstvom navijače pozvala Zala Friškovec.

Z opravljenim na pripravah, ki so trajale več kot mesec, je zadovoljna tudi slovenska kapetanka Oblakova. "Na pripravah smo imeli odlične pogoje. Nič nam ni manjkalo, tako da smo se lahko posvetili izključno treningom. Napredovale smo iz tedna v teden in gradile pravo vzdušje v ekipi. Verjamem, da se bo to pokazalo na igrišču in da bodo ljudje prepoznali naša željo in trud. Na prvenstvu želimo uživati in zmagovati z igrivostjo in sproščenostjo," je recept za uspeh razkrila izkušena košarkarica.

"Napredovale smo iz tedna v teden in gradile pravo vzdušje v ekipi," je povedala Teja Oblak. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Vse nared za spektakel

Slovenija je na pripravah odigrala sedem pripravljalnih tekem. Na uvodnih dveh proti Madžarski je visoko izgubila, dvakrat je bila boljša od Hrvaške, enkrat od Poljske, nato pa je za konec vknjižila še polovičen uspeh proti Črni gori. S predzadnjo pripravljalno tekmo v Stožicah so dekleta dodobra preizkusila tudi koše v Stožicah, v katerih si tako rakete kot organizatorji prvenstva želijo čim bolj bučne podpore.

"V Stožicah je vse pripravljeno na velik košarkarski praznik. Organizatorji smo dali vse od sebe, da bo Eurobasket nadstandarden dogodek za Slovenijo in Mednarodno košarkarsko zvezo. Prepričan sem, da bo publika začutila, kaj reprezentantkam pomeni podpora s tribun, in da jim bo dala dodaten veter v jadra. Skupaj s Fibo smo za gledalce pripravili veliko pestrih animacij," pa je o bližajočem se Eurobasketu povedal direktor prvenstva Emir Haskić.

Novinarska konferenca slovenske ženske košarkarske reprezentance pred začetkom EuroBasketa, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

