Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je na predzadnji pripravljalni tekmi pred začetkom evropskega prvenstva, ki bo med 15. in 25. junijem v Sloveniji in Izraelu, v Ljubljani premagala Črno goro s 73:60 (19:12, 37:35, 54:48).

Varovanke grškega trenerja na slovenski klopi Georgiosa Dikeulakosa so uvodoma zagospodarile na stožiškem parketu in povedle z 10:4, a so jih tekmice hitro ujele in izenačile na 10:10. Do konca prvega polčasa se je odvijal enakovreden boj, domače igralke pa so se na veliki odmor odpravile s prednostjo dveh točk (37:35).

Slovenke so v drugi polovici tekme prevladovale in tekmice zasenčile v vseh prvinah igre, najvišjo prednost na dvoboju, ki si ga je ogledalo 300 gledalcev, pa so si priigrale tik pred zadnjim zvokom sirene, ko so povedle za 15 točk (73:58).

Kapetanka Teja Oblak je dosegla 17 točk in 12 podaj. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Največ časa na igrišču so preživele Teja Oblak, Eva Lisec, Zala Friškovec, Ajša Sivka, Hana Ivanuša, Tina Jakovina in Lea Debeljak, med temi sedmimi košarkaricami pa sta bili najbolj učinkoviti Lisec in Oblak. Prva je dosegla 19 točk in sedem skokov, druga pa 17 točk in 12 podaj. Friškovec je za zmago prispevala 13 točk, pobrala pa je tudi sedem žog pod obema obročema.

Slovenija je na uvodnih dveh pripravljalnih tekmah dvakrat visoko izgubila proti Madžarski s 64:87 in 62:94. Nato je bila dvakrat boljša od Hrvaške s 86:78 in 81:71, pred današnjim obračunom v Stožicah s Črno goro pa je ugnala še Poljsko z 83:72.

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Teja Oblak: Na naslednjih tekmah bomo morale biti veliko bolj konstantne "Na današnji tekmi je malce primanjkovalo energije, vsaj takšen občutek je bil na začetku tekme. Dobro je, da smo prebile led in zmagale na naši prvi tekmi v Stožicah, ki bo v naslednjem obdobju prizorišče naših veliko pomembnejših obračunov. V naši igri je bilo veliko vzponov in padcev. Na naslednjih tekmah bomo morale biti veliko bolj konstantne, naša igra se ne sme porušiti ob prihodu igralk s klopi, veliko moramo delati na zbranosti," je po zmagi dejala kapetanka Oblakova.

Petkova generalka

Slovenske košarkarice, ki se bodo v skupinskem delu zaključnega turnirja stare celine v Ljubljani pomerile s Nemkami, Britankami in Francozinjami, v petek v Kranju čaka še generalka pred evropskim prvenstvom. Slovensko-črnogorski obračun se bo v dvorani Planina pričel ob 18. uri.