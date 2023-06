Z nasmehom na zadnje treninge pred velikim tekmovanjem #foto

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je vstopila v zadnjo fazo priprav na evropsko prvenstvo, ki se bo čez en teden začelo v Sloveniji in Izraelu. Izbranke selektorja Georgiosa Dikeulakosa so zbrane v Ljubljani, v četrtek in petek pa jih čakata še zadnji prijateljski tekmi proti Črni gori.

V Stožicah trenira štirinajst igralk, ki bodo skupaj do konca tedna, ko bo moral strokovni štab reprezentance določiti dvanajsterico za evropsko prvenstvo. Slovenija je do zdaj v pripravah odigrala pet prijateljskih tekem. Uvodni dve proti Madžarski je visoko izgubila, dvakrat je bila boljša od Hrvaške, enkrat pa od Poljske.

Proti Črni gori - v četrtek ob 18. uri v Stožicah in v petek ob istem času v Kranju - bo selektor še zadnjič preizkusil taktične zamisli, ki jih je moral precej spremeniti, saj so odpovedi in poškodbe precej oklestile izbrano vrsto. "Tako kot na prejšnjih tekmah tudi proti Črni gori rezultat ne bo v prvem planu. V pripravah se posvečamo predvsem svoji igri, izboljšanju gibanja na parketu in uigravanju določenih akcij," pravi ena od nosilk slovenske igre Eva Lisec.

Torkov odprti trening reprezentance v Stožicah (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

Cena vstopnice za tekmi s Črno goro je pet evrov, mladina do vključno štirinajstega leta pa ima prost vstop.

Na EP bodo ekipe razdeljene v štiri štiričlanske skupine. Dve bosta potekali v Tel Avivu in dve v Ljubljani. Vse tekme v Sloveniji bodo v Stožicah, kjer bo nato odigran tudi celoten finalni del.

Slovenke bodo igrale v skupini C skupaj z Nemčijo, Veliko Britanijo in Francijo. Prvo tekmo bodo igrale 15. junija proti Britankam.