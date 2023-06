Štirinajst dni pred EuroBasketom 14 Slovenk zbranih pod Pohorjem

Slovenija bo v četrtek, 8. junija, igrala v Stožicah, v petek, 9. junija pa na Planini v Kranju. Tekmi se bosta začeli ob 18. uri.

"Prosti dan smo dekleta izkoristila za počitek. Vstopamo namreč v zaključno fazo priprav in zavedamo se, da nas v Mariboru čaka še kar nekaj zahtevnih treningov. Največ poudarka namenjamo odpravi napak, ki se kažejo v naši igri, hkrati pa uigravamo različne taktične zamisli trenerskega štaba. Dnevi minevajo v odličnem vzdušju, misli pa nam počasi že uhajajo proti evropskemu prvenstvu," je za spletno stran Košarkarske zveze Slovenije (KZS) povedala slovenska reprezentantka Lara Kozina Bubnič.

Selektor Georgios Dikaiulakos je s prizadevnostjo deklet na treningih zelo zadovoljen. Tudi zadnje pripravljalne tekme proti Hrvaški in Poljski so pokazale, da slovenske košarkarice napredujejo iz dneva v dan. Na parketu je opazno vse več povezanosti, igralnih principov v obrambi ter uigranih akcij v napadu. Glede na primanjkljaj centimetrov pod samim obročem strokovni štab še naprej veliko kombinira in išče ideje ter rešitve, kako posamezno igralko uporabiti na čim več igralnih pozicijah. Jasno je, da bo morala #rakete za uspeh krasiti zelo agresivna obramba ter hitra igra v napadu, piše KZS.

Slovenija bo tekme v skupinskem delu eurobasketa, ki bo potekal od 15. do 25. junija v Sloveniji in Izraelu, igrala 15., 16. in 18. junija, in sicer proti Veliki Britaniji, Nemčiji in Franciji.

