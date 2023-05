Slovenke stopnjujejo formo, v Mariboru do tretje zmage

Slovenske košarkarice so se danes v okviru #rakete tour 2023 po Celju, Slovenskih Konjicah, Podčetrtku in Mengšu ustavile še v Mariboru. Tokratne tekmice Slovenk v pripravah na junijsko evropsko prvenstvo so bile Poljakinje. Slovenske košarkarice so prikazale domiselno igro in prišle do zmage s 83:72. Reprezentanci se bosta v torek pomerili še enkrat, tekma pa bo zaprta za javnost.

V primerjavi s preteklimi pripravljalnimi tekmami je slovenski selektor Georgios Dikaioulakos v prvo postavo poleg Teje Oblak, Zale Friškovec, Ajše Sivka in Eve Lisec poslal Leo Debeljak, ki je po zaostanku 0:2 dosegla prvih pet točk za slovensko izbrano vrsto. Slovenke so z razigranim napadom prednost povišale na 16:8, a se jim je nato ustavilo, kar so Poljakinje kaznovale ter si z delnim izidom 9:0 priigrale vodstvo 25:19 v prvi četrtini. A Slovenke so nato hitro odgovorile. V le dveh napadih so v nadaljevanju naprej izenačile in znova prevzele pobudo. Ritem igre sta dajali Lea Debeljak in Zala Friškovec in tehtnica se je znova prevesila na stran Slovenk. Delni izid 12:0 je prinesel vodstvo 41:30, ob odhodu na odmor pa je bilo 44:34.

Drugi polčas so slovenske košarkarice začele brez Eve Lisec in Ajše Sivka, ki sta imeli tri osebne napake, razigrala pa se je Tina Jakovina. Poljakinje so se resda približale na 41:47, a je najizkušenejša v taboru #raket potegnila voz. Ko sta svoje dodali že omenjeni Friškovčeva in Debeljakova, je prednost hitro rasla in narasla celo na 20 točk (68:48), pred zadnjimi desetimi minutami pa je semafor kazal izid 70:53.

Tina Jakovina je dosegla 15 točk. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V zadnji četrtini so Slovenke s kolektivno igro prednost rutinirano zadržale in se veselile zmage s 83:72. Ob standardno odlični kapetanki Teji Oblak, ki je zbrala 10 točk in kar 10 podaj, so tokrat izstopale Zala Friškovec (17 točk), Lea Debeljak (14 točk) in Tina Jakovina (15 točk), ponujeno priložnost pa je znova zelo dobro izkoristila Hana Ivanuša (devet točk in šest skokov).

Slovenke in Poljakinje bodo v torek odigrale še eno medsebojno tekmo. Ta bo po dogovoru obeh strokovnih štabov zaprta za javnost. V sredo bodo #rakete deležne nekaj oddiha, od četrtka do nedelje pa jih v Mariboru čaka še sedem treningov. V začetku naslednjega tedna sledita selitev v Ljubljano in konec priprav na evropsko prvenstvo, ki se v Ljubljani in Tel Avivu začne 15. junija. Slovenke bodo pred prvenstvom odigrale še dve pripravljalni tekmi. Reprezentanco Črne gore bodo v četrtek, 8. junija, gostile v Stožicah ter v petek, 9. junija, na Planini v Kranju.

Pripravljalna tekma na EP, dvorana Tabor, Maribor:

Slovenija : Poljska 83:72 (70:53, 44:34, 19:25) Strelke za Slovenijo: Lisec 4, Oblak 10 (10 podaj), Ivanuša 9 (6 podaj), Jakovina 15, Rupnik, Friškovec 17, Kozina Bubnič, Sivka 4, Debeljak 14, Kramžar, Šrot 5, Vujačić, Čeh 5.

Slovenija : Poljska, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

