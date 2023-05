Košarkarice dvigujejo svojo formo

V novi športni dvorani v Mengšu je za domače košarkarice navijalo lepo število gledalcev. Slovenke so se jim oddolžile z borbeno predstavo in drugo zaporedno zmago nad Hrvaticami. Ob zmagi 81:71 so bile najbolj razpoložene Eva Lisec (14 točk in osem skokov), Tina Jakovina (11), Lea Debeljak (11 točk in osem skokov), Ajša Sivka (10) ter Hana Ivanuša (devet točk in sedem skokov).

"Ne gledam na rezultat, lahko razberemo v bistvu iz igre, da trener res poskuša vključiti vse igralke, želi tudi pustiti mlade igralke v situacijah, ko je mogoče čisto malo razlike, da vidi, kako se znajdejo. Mislim, da je to zelo dobro, glede na to, da potrebujemo vsako igralko in za samozavest in za vse. Upam, da bomo iz tekme v tekmo boljše odigrale," je po tekmi dejala Teja Oblak.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Slovenske košarkarice, ki na lestvici mednarodne zveze zasedajo 19. mesto oziroma deseto med evropskimi reprezentancami, so rutinirano prišle do zmage. Slovenski selektor Dikaioulakos je tako lahko priložnost namenil vsem igralkam. Slovenke so povedle že po štirih sekundah igre in prednosti pravzaprav niso več izpustile iz rok.

Hrvatice so sredi prve četrtine zaostajale le za dve (11:13), po delnem izidu 12:0 pa so rakete povedle 25:11. V drugi del igre so se podale s prednostjo desetih točk, podobna razlika pa se je gibala vse do zaključka prvega polčasa, ko so članice gostujoče zasedbe s sedmimi zaporednimi točkami zaostanek znižale na štiri. Povsem enako je minil tudi drugi polčas. Slovenke prednosti niso izpustile iz rok.

Galerija s tekme Slovenija - Hrvaška (foto: Vid Ponikvar):

"Če igramo hitro, lahko igramo zelo lepo"

Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Tekma je pokazala, da smo imele težave z zapiranjem, v bistvu so preveč skokov, napadov dobile tekmice, tako da moramo delati še bolj na tem. Če igramo hitro, lahko igramo zelo lepo, dajemo veliko lahkih košev, kar kaže karakter te ekipe. Izredno sem ponosna na mlade igralke, ki so prišle s klopi na igrišče in dale vse od sebe, ta energijo upam, da bo tudi naprej," je še povedala Oblakova.

Do začetka 39. evropskega prvenstva, ki bo potekalo od 15. do 25. junija v Sloveniji in Izraelu, bodo nato izbranke grškega selektorja na slovenski klopi Georgiosa Dikeulakosa odigrale še tri prijateljske tekme; 29. maja se bodo v Mariboru srečale s Poljsko, 8. ter 9. junija v Stožicah in Kranju pa s Črno goro.

Slovenija je na uvodnih dveh tekmah izgubila z Madžarsko, 24. reprezentanco na lestvici Fiba. V Laškem s 23 točkami razlike, v Slovenskih Konjicah pa celo z dvaintridesetimi. Hrvaška (28.), ki ni med šestnajstimi udeleženkami eurobasketa, je bila bolj primeren tekmec za zaključek prve polovice priprav.