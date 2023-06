Led uspešno prebit, poseben poziv slovenske kapetanke

"Veseli smo, da smo s to tekmo in zmago v Stožicah uspešno prebili led," je po četrtkovi zmagi slovenske ženske košarkarske reprezentance na pripravljalni tekmi s Črno goro (73:60) v Ljubljani dejala slovenska kapetanka Teja Oblak, ki s soigralkami vse bolj pogleduje proti koncu prihodnjega tedna in začetku domačega evropskega prvenstva.

Slovenske košarkarice in ljubitelji košarkarske igre zagotovo z nestrpnostjo odštevajo dni do prihajajočega evropskega prvenstva, ki ga bosta od 15. junija gostila Ljubljana in Izrael. Rakete so v četrtek s pozitivno oceno opravile generalko v Stožicah, ki bo njihov teren tudi na EuroBasketu. Slovenke so v četrtek prikazale spodbudno predstavo, s 73:60 so ugnale Črno goro in glede na prve igre v pripravljalnem obdobju prikazale očiten napredek, čeprav je slovenski selektor Georgios Dikeulakos veliko kombiniral in preizkušal različne taktične zamisli. Prednjačili sta Eva Lisec in kapetanka Teja Oblak, ki bosta tudi na evropskem prvenstvu med glavnimi orožji slovenske zasedbe, hkrati pa sta v pomlajeni zasedbi tudi med najbolj izkušenimi košarkaricami. Prva je dosegla 19 točk in sedem skokov, druga pa 17 točk in 12 podaj.

"Veseli smo, da smo s to tekmo in zmago v Stožicah uspešno prebili led. Ni šlo še zares, a občutek, da smo tekmo končali z zmago, je res dober. Nihanj v igri je še nekaj, zato bo pomembno, da bomo znale držati neko konstanto v naši igri. Za to bo potrebna konstantna koncentracija in temu se bo treba še posvečati. Kot ekipa smo se v tem času res povezali, dobro smo trenirali, tudi sistem nam je zdaj bolj zlezel pod kožo, tako da bo zagotovo med ključnimi zadevami tudi naša uigranost," je po tekmi s Črno goro dejala Teja Oblak.

Georgios Dikeulakos je preizkušal različne taktične zamisli. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenska kapetanka pozvala navijače

Kljub zmagi je prepričana, da je možnosti za napredek še veliko. "Zagotovo še nismo na ravni, ki bi si jo želele. Tudi ta tekma s Črno goro kljub zmagi ni bila vrhunska. A časa je še dovolj, čaka nas še nekaj treningov. Najpomembneje bo, da bomo prave v najpomembnejšem trenutku in da bomo pripravljenost znale stopnjevati. Če bi bile zdaj v naši najboljši formi, lahko sledi hiter padec in tega si zagotovo ne želimo," je svoje opažanje strnila Oblakova.

Slovenke od prihodnjega četrtka upajo na podporo na domačih navijačev, ki bi jim dala dodatne energije in spodbude. "Res si želim, da bi nas vsi, ki imajo radi košarko, prišli podpret. Veliko lažje je igrati, če dobiš več podpore. Komaj čakamo, da se vse skupaj začne, jaz v igranju doma res uživam, zagotovo bo za mlajše košarkarice to velik trenutek, a na koncu koncev je treba znati to pozitivno tremo preobrniti v pravo stvar. Upam, da bodo dekleta tako kot jaz uživala v igri, da bo na parketu prava mera sproščenosti in da nas to potem pripelje tja, kamor si želimo," je še povedala slovenska kapetanka.

Teja Oblak je pri 32 letih najbolj izkušena slovenska reprezentantka. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Vzdušje na pravi ravni

Slovenija je do zdaj na pripravah odigrala šest prijateljskih tekem. Na uvodnih dveh proti Madžarski je visoko izgubila, dvakrat je bila boljša od Hrvaške, enkrat pa od Poljske, v četrtek je bila boljša še od Črne gore, ki bo nasprotnik Slovenije tudi danes v Kranju. "Definitivno so zmage dobre za našo zbranost, fokus in tudi energijo za naprej. V naši igri moramo popraviti še predvsem naša nihanja, saj pri rotaciji nekoliko pade naša igra, a na koncu koncev se vidi napredek. Verjamem, da bo podpora navijačev na evropskem prvenstvu prava, igralci živimo za tekme pred domačimi gledalci. Lepo je tekme v Stožicah odpreti z zmago," pa je po tekmi dejala Eva Lisec.

Eva Lisec Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Verjamem, da imamo še nekaj časa, da tempiramo našo formo. V ekipi je dobro vzdušje in to se vse bolj odraža tudi na igrišču, kjer v ključnih trenutkih znamo stopiti skupaj. Pomembno pa bo, da tako ostane tudi v nadaljevanju. Zdaj imamo končno občutek, da je evropsko prvenstvo pred vrati, enkrat v življenju se ti morda zgodi, da igraš veliko tekmovanje doma, in res se tega vsi že nestrpno veselimo in komaj čakamo, da se vse skupaj začne," je še sklenila 192 centimetrov visoka košarkarica.

V Ljubljani še trenira štirinajst igralk, po današnji zadnji pripravljalni tekmi pa bo moral strokovni štab reprezentance določiti dvanajsterico za evropsko prvenstvo. Slovenke bodo na evropskem prvenstvu igrale v skupini C skupaj z Nemčijo, Veliko Britanijo in Francijo. Prvo tekmo bodo igrale 15. junija proti Britankam.

