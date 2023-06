Selektor Slovenk se je odločil

Po torkovem treningu je selektor ženske košarkarske reprezentance Georgios Dikaioulakos določil dvanajsterico igralk, ki bodo igrale na domačem evropskem prvenstvu. Kot zadnji sta se od reprezentance poslovili Zala Šrot in Sara Vujačić, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

Slovenke so danes začele prvi uradni dan EuroBasketa. V tem so še uradno preizkusile parket velike dvorane v Stožicah, ki je pripravljena za četrtkove obračune. Po treningu je selektor Georgios Dikaioulakos določil dvanajsterico igralk, ki bodo igrale na prvenstvu. Kot zadnji sta se od reprezentance poslovili Zala Šrot in Sara Vujačić.

Seznam reprezentantk na EuroBasketu 2023: Eva Lisec, Teja Oblak, Tina Cvijanovič, Hana Ivanuša, Tina Jakovina, Eva Rupnik, Zala Friškovec, Lara Kozina Bubnič, Ajša Sivka, Lea Debeljak, Gala Kramžar, Blaža Čeh

"Za selektorja oziroma trenerski štab je trenutek, ko mora s seznama reprezentančnih kandidatk prečrtati kakšno ime sila nehvaležna naloga." Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zahteven trenutek

"Za selektorja oziroma trenerski štab je trenutek, ko mora s seznama reprezentančnih kandidatk prečrtati kakšno ime, sila nehvaležna naloga. Prav vsa dekleta so namreč pokazala izjemen odnos, značaj, vadila zelo zavzeto in bi si zaslužila na prvenstvu predstavljati svojo državo. A žal v ekipo lahko uvrstimo le 12 igralk. Odločitev strokovnega štaba vsekakor ni bila lahka. Na koncu smo se odločili, da v ekipi za prvenstvo ne bo Zale Šrot in Sare Vujačić. Obema se zahvaljujem za njuno prizadevnost ter doprinos, ki sta ga v zadnjem mesecu prinesli reprezentanci. Prikazali sta velik napredek in vsekakor bosta z nadaljnjim dobrim delom v prihodnje še močneje potrkali na vrata članske reprezentance," je v izjavi za KZS dejal Grk na selektorskem mestu.

Slovenke so v skupini C skupaj z Nemčijo, Veliko Britanijo in Francijo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Četrtkov uvod proti Veliki Britaniji

Slovenke bodo na domačem evropskem prvenstvu igrale v skupini C skupaj z Nemčijo, Veliko Britanijo in Francijo. Vse tekme skupinskega dela bodo v Stožicah igrale ob 18. uri.

Uvodno tekmo bodo odigrale prvi dan prvenstva, ko se bodo v četrtek, 15. junija, srečale z Veliko Britanijo, dan pozneje jih čaka dvoboj z Nemčijo, nato pa se bodo po dnevu premora v nedeljo, 18. junija, pomerile še s Francijo.