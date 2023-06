Košarkarice, kot jih še nismo videli

Oglasno sporočilo

Tokratno evropsko prvenstvo v ženski košarki EuroBasket gosti Slovenija in z velikim navdušenjem pričakujemo tekme, na katerih bo nastopila tudi slovenska ekipa. Košarkarice so pretekle tedne posvetile intenzivnim pripravam na prvenstvo, vmes pa nas navdušile tudi v drugih podobah.

Foto: Lisca

Konec maja so se na Liscinem dogodku v Ljubljani predstavile na modni pisti v kopalkah in oblačilih za na plažo in svojo energično športno plat zamenjale za simpatično in hkrati ženstveno podobo.

Da se ne znajdejo odlično le na športnem parketu, ampak tudi pred fotografskim objektivom, pričajo fotografije, ki so nastale v sodelovanju s podjetjem Lisca, sponzorjem slovenske ženske košarkarske ekipe in dogodka EuroBasket 2023.

Združevanje športa in mode ustvarja osvežujočo sinergijo med dvema različnima svetovoma. Sinergijo, v katero se združita moč in lepota ženske. Štiri članice slovenske reprezentance, Eva Lisec, Hana Ivanuša, Ajša Sivka in Eva Rupnik, so tudi pred fotoobjektivom pokazale svojo energično plat, prepleteno z estetiko mode, ki jo nadgradijo mladostne kombinacije perila in oblačil iz Liscine prihajajoče jesenske kolekcije. Športno, energično, mladostno in s "funky" pridihom.

Košarkarice v modnih oblačilih izžarevajo moč in samozavest ter obenem prikazujejo svojo ženstvenost, svoje cilje pa lahko dosežejo, ne glede na to, kakšen slog izberejo.

Naročnik oglasnega sporočila je LISCA.