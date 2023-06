Uresničile so se črne napovedi

Cedevita Olimpija je v soboto z visoko zmago nad Helios Suns (99:71) in skupnim izidom 3:1 v finalni seriji še dvajsetič v zgodovini osvojila naslov državnega prvaka. A veliko črno piko nad slavjem ljubljanske ekipe je pustila poškodba Eda Murića, ki si ob koncu prvega polčasa težje poškodoval koleno. Današnji pregledi so pokazali, da si je slovenski reprezentant strgal sprednjo križno vez desnega kolena, zaradi poškodbe pa bo s košarkarskih parketov odsoten daljše obdobje. Primoran bo izpustiti tudi letošnje svetovno prvenstvo.

Ko se je tik pred koncem prvega polčasa četrte tekme finala lige Nova KBM med Cedevito Olimpijo in Helios Suns na tleh v hudih bolečinah znašel Edo Murić, dih ni zastal le navijačem v Hali Tivoli, temveč je zagotovo ogromno skrb vzbudil tudi pri štabu slovenske reprezentance, ki jo že čez dober mesec dni čaka začetek priprav na letošnje svetovno prvenstvo. Kapetanu Cedevite Olimpije je namreč ob eni izmed akcij grdo obrnilo koleno, takoj pa je bilo jasno, da poškodba ni lažje narave, saj se je drugače jekleni Murić zvijal od bolečin in se nemočno držal za boleče koleno. Nato je ob pomoči zdravniške ekipe ljubljanskega kluba le uspel vstati in odšepati v garderobo, pred koncem srečanja pa se je s tesno povitim kolenom in težkega koraka uspel pridružiti klopi svoji ekipi in slavju ob 20. državnem naslovu Cedevite Olimpije.

Kako je kapetan Cedevite Olimpije odšepal z igrišča:

Poškodba težje narave, križ čez svetovno prvenstvo

Kljub temu da je po koncu po visoki zmagi nad Helisom (99:71) in po superpokalu ter pokalu še tretjič v sezono v zrak dvignil domačo lovoriko, je bil Murić vse prej kot razpoložen za veliko slavje. Enaintridesetletni košarkar, ki je po začasnem vmesnem slovesu Gorana Dragića od reprezentance prevzel kapetanski trak, je namreč pogled hitro usmeril v prihodnost, ki je zanj zdaj precej negotova in precej črnogleda.

Če je še v petek planiral nekaj dni oziroma tednov premora pred reprezentančnimi pripravami, bo zdaj njegov urnik dobil novo podobo. Kot so danes sporočili iz Cedevite Olimpije, je zdravstveni pregled namreč pokazal, da so se uresničile črnoglede napovedi, saj si je Murić strgal sprednjo križno vez desnega kolena, zaradi poškodbe pa bo s košarkarskih parketov odsoten daljše obdobje. Izgubljeno je tudi letošnje svetovno prvenstvo s slovensko izbrano vrsto, kar je za zasedbo Aleksandra Sekulića hud udarec.

Črnoglede napovedi so se uresničile

Da je poškodba vse prej kot enostavna, je Murić čutil že po sobotni četrti tekmi finala, ko je z razočaranim pogledom orisal svoje občutke. "Stanje je daleč od dobrega, obrnilo mi je koleno. Bomo videli, kaj bo, a slutim na najhujše in na to sem tudi pripravljen. Zagotovo me čaka en zahteven izziv, a se ga ne bojim, to je del življenja. Naredil bom vse, da se bom nazaj vrnil še boljši in močnejši. Zdaj poskušam ostati pozitiven in to vzeti kot izziv z obema rokama in iz tega izvleči najboljše," je po koncu finala v soboto dejal Murić, ki je bil v zadnjih letih vselej eden pomembnejših členov reprezentance.

Edo Murić je sezono končal s težjo poškodbo kolena. Foto: Matej Povše/Sportida

"Trenutno z mislimi niti približno še nisem v prihodnosti, zdaj je moja skrb vezana samo name in mojo poškodbo. Upam, da se čimprej lotim rehabilitacije in začnem z okrevanjem, da bom čimprej pripravljen na igro. V tem trenutku res težko strnem misli, sploh potem ko se je moja sezona končala na način, kot se je," je še dejal košarkar Cedevite Olimpije.

Pogled proti končani sezoni

A ne glede na zahteven položaj je Murić po koncu finala v družbi sina Kana kot prvi v roke prejel pokal za nov naslov državnega prvaka, ki je bil za Cedevito Olimpijo tretji zaporedni. "Trojna krona v Sloveniji je daleč od samoumevne, tudi za to je treba pošteno garati in ljudje tega dostikrat ne opazijo. Tudi Helios je letos to potrdil, ko je pokazal izjemen nivo igre in je šlo vse do te tekme res na nož. Veseli smo, da je pokal spet pri nas. Moram priznati, da sem pričakoval težko serijo, da bo tako zahtevno, pa res ne. Helios je res pokazal odlično pripravljenost, pri nas se je pogosto videlo, da smo bili vmes z glavami pogosto v drugi seriji s Partizanom. Helios je dokazal, da si je več kot zaslužil igranje v finalu in da je trenutno sigurno drugo najboljše moštvo v državi," je finalno serijo pokomentiral kapetan Olimpije, za katerim je res težka sezona.

Pogodba s Cedevito Olimpijo ga veže še za eno leto. Foto: Matej Povše/Sportida

"Celo sezono smo se mučili, sploh zdaj na koncu smo imeli res težek razpored, igrali smo na vsake dva dni. Skozi celotno sezono smo se morali ubadati s poškodbami in slabo igro. Potem smo odigrali kakšno dobro tekmo, po kateri smo mislili, da se bodo stvari končno začele obračati na bolje, pa se to ni zgodilo. Bila je res težka, emotivno smo se res izčrpali, iskreno se ne spomnim, da bi bilo kdaj do zdaj tako težko. A kljub vsemu sem ponosen fante, da smo osvojili vse tri domače lovorike, da smo ligo ABA sklenili na tretjem mestu in smo se dobro kosali s Partizanom. Zagotovo nam je žal za Eurocup in evropsko sezono, a zdaj nimamo kaj, kot da se poberemo in pripravimo za naslednjo sezono," je dejal Murić.

"Enostavno se na igrišču nismo poklopili, kot bi si želeli"

Ta se je ob slovesu od klubske sezone dotaknil tudi razlogov za slabše predstave svoje ekipe. "Zagotovo je eden od razlogov za naš slabši izplen v tem, da nam nikakor ni uspelo povezati nekaj dobrih iger in zmag, po katerih bi se ekipa še toliko bolj povezala. Mi tega nismo imeli. Ves čas smo se soočali s pritiski in nervozo. Za fante nimam ene slabe besede, res so vsi dali svoj maksimum tako na kot izven terena, a enostavno se na igrišču nismo poklopili, kot bi si želeli. Kemija ni bila na takšni ravni kot lani in za to mi je res žal. Občutek imam, da smo ves čas samo čakali in čakali, kdaj bomo kompletni. Kar se tiče sestave ekipe, sem zagotovo pričakoval boljšo sezono, ker so igralci na papirju bili res močni, vendar se žal ni izšlo. A bilo je tudi nekaj dobrih stvari in kot sem rekel, je zdaj treba ohraniti pozitivne misli in obrniti novo stran," je bil iskren Murić, ki je kot eno izmed pozitivnih stvari izpostavil sodelovanje z Mirom Alilovićem, ki je med sezono po slovesu Jurice Golemca prevzel vodenje ljubljanske ekipe.

Edo Murić je v zadnjih letih eden pomembnejših členov reprezentance tako na kot bo parketu. Foto: Vid Ponikvar

"Miro je v ekipo vnesel več povezanosti, imeli smo veliko več komunikacije kot prej. Neke malenkosti je obrnil po svoje in res samo kapo dol za vse, kar je uspel izvleči iz te ekipe. To je bil zanj res izziv, bil je vržen v to delo, vskočil je takrat, ko je bilo najtežje in svoje delo opravil odlično. Vzpostavil je avtoriteto, hkrati nam je zelo pomagal in res smo mu hvaležni. Kdo ve, kaj bi bilo, če ne bi bilo njega, a delati z njim je bil res užitek," je eno izmed pozitivnih strani sezone izpostavil Murić.

Ljubljančana s Cedevito Olimpijo veže še za eno leto, za katero slovenski reprezentant upa, da bo veliko bolj pozitivna od prejšnje. "Zdaj bom najprej skušal priti čimprej nazaj po poškodbi, vodstvu kluba pa zaupam in verjamem, da bodo sestavili dobro ekipo, da bomo drugo sezono večkrat priča polni dvorani v Ljubljani. Vemo, da nas čakajo nekatere spremembe, in upam, da bo šlo vse na boljše."

