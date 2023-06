Goran Dragić brez svetovnega prvenstva?

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić je bil v torek v Beogradu, kjer si je ogledal odločilno tekmo lige ABA med Partizanom in Cedevito Olimpijo, katere član je njegov brat Zoran. Srbski novinarji so ga vprašali glede nastopa na svetovnem prvenstvu, a je vse skupaj zavil v tančico skrivnosti.

Po predčasnem koncu letošnje sezone v ligi NBA, potem ko je z Milwaukee Bucks izgubil proti Miami Heat, je imel Goran Dragić veliko prostega časa. Tudi čas za premislek glede igranja na svetovnem prvenstvu v košarki.

Pred dnevi je dejal, da še ni prepričan, ali bo zaigral. Če bi, bi bil kot mentor, dirigentsko palico pa bi v celoti prepustil Luki Dončiću.

V sredo je moral spet odgovarjati na tovrstno vprašanje in na to, kaj bo počel poleti, ko si je ogledal tretjo tekmo polfinala med Partizanom in Cedevito Olimpijo, ki so jo dobili Beograjčani in se uvrstili v finale, kjer jih čaka Crvena zvezda.

"Doma bom (smeh, op. a.). Ne bom igral. Dovolj je bilo, 16 let, NBA in še vse ostalo. Morda bom šel na Japonsko, da podprem reprezentanco, a bo težko, da bom igral," so njegovo izjavo zapisali na b92.net.

Slovenska reprezentanca bo svetovno prvenstvo igrala sprva na Japonskem na otoku Okinava, kjer bodo naši košarkarji v uvodnem skupinskem delu igrali z Venezuelo, Gruzijo in Zelenortskimi otoki. Ob pričakovanem napredovanju se bodo nato križali s skupino, iz katere bosta prav tako napredovali dve reprezentanci – Nemčija, Finska, Avstralija ali Japonska.

V izločilne boje, ki bodo v Manili na Filipinih, bosta nato odpotovali najboljši izbrani vrsti.