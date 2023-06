Se bo Goran Dragić vrnil v reprezentanco?

"Še vedno se odločam, ali bom igral na letošnjem svetovnem prvenstvu, nisem še sprejel dokončne odločitve. A zdaj so stvari drugačne, kot so bile v preteklosti. Če se bom vrnil, bo zdaj vodja ekipe Luka," je o svoji reprezentančni prihodnosti za podcast Tobin & Leroy razkril slovenski reprezentant Goran Dragić. Ta je med drugim spregovoril tudi o svoji nadaljnji klubski prihodnosti in velikih željah.

Goran Dragić zadnje tedne po koncu sezone preživlja v Miamiju, kjer si je čez lužo ustvaril dom. Proste dni je izkušeni Slovenec izkoristil tudi za gostovanje v enem izmed ameriških podcastov, kjer je spregovoril predvsem o dosežkih Miami Heat, svoji prihodnosti, pa tudi slovenski izbrani vrsti. Po lanskem neuspešnem evropskem prvenstvu, ko je Slovenija presenetljivo izpadla že v četrtfinalu, slovenski kapetan ni dobil pravega epiloga izjemne reprezentančne kariere. Ob tem si še ni dokončno zaprl vrat vrnitve v izbrano vrsto, ki bo v drugi polovici letošnjega poletja nastopila na svetovnem prvenstvu.

V zadnjih dveh sezonah se mu v ligi NBA načrti niso izšli po željah. Foto: Guliver Image

"Čez nekaj dni se vračam v Evropo, sina bom peljal v Istanbul na finale lige prvakov, saj igra nogomet. Potem bom gledal tekme brata, ki igra za Cedevito Olimpijo. Še vedno se odločam, ali bom igral na letošnjem svetovnem prvenstvu, nisem še sprejel dokončne odločitve. Bomo videli. Lansko prvenstvo se res ni končalo po naših željah, imeli smo dobro ekipo, potem pa smo izpadli proti Poljski. A zdaj so stvari drugačne, kot so bile v preteklosti. Če se bom vrnil, bo zdaj vodja ekipe Luka. Če bom zraven, bi bil rad tam kot podpora mlajšim igralcem, ne zato da bom imel veliko minutažo," je o vrnitvi v slovenski dres povedal Dragić, ki se bo dokončno odločil v prihodnjih tednih.

Kaj pa liga NBA?

Ob tem se je 37-letni košarkar obrnil tudi proti klubski prihodnosti, kjer se mu letos načrti z Milwaukee Bucks niso izšli. "Še vedno bi rad igral kakšno sezono ali dve. Rad bi mladim igralcem pomagal kot veteran z izkušnjami. S tem, kaj se bo zgodilo, se ne obremenjujem, imel sem izjemno kariero, odličnih 15 sezon v ligi NBA. Bomo videli. Še vedno sem lačen igranja košarke, še vedno menim, da lahko pomagam ekipi," je povedal Dragić.

Bosta velika prijatelja Jimmy Butler in Goran Dragić v prihodnosti še kdaj zaigrala v dresu istega kluba? Foto: Guliver Image

V zadnjih dveh sezonah je bil član štirih ekip (Toronto, Brooklyn, Chicago, Milwaukee), kjer pa ni našel tistega, kar je iskal, hkrati ni skrivnost, da ima Miami v srcu Ljubljančana posebno mesto in da je to klub, kjer bi z veseljem končal kariero. "Tukaj živim. Moji otroci so tukaj. Če želim končati kariero, bi bilo seveda najboljše, da bi jo končal v Miamiju," je dejal Dragić. "To je moj dom. Tu sem preživel neverjetnih sedem let. Rad imam vse igralce in vse ljudi v organizaciji kluba. Trener O (Octavio De La Grana, op. p.), trener Spo (Erik Spoelstra, op. p.), trener Quinny (Chris Quinn, op. p.). Ti ljudje so mi dali vse," je povedal Dragić, ki od odhoda iz Miamija ni bil uspešen pri naskakovanju tistega, kar mu v karieri manjka, in to je šampionski prstan.

Dragić se je Miamiju pridružil leta 2015 iz Phoenix Suns kot del menjave, ki je vključevala tudi njegovega brata Zorana. Leta 2017 je slovenski branilec naravnost blestel, v povprečju je dosegal 20,3 točke, 5,8 podaje in 3,8 skoka, medtem ko je bil leta 2018 izbran za tekmo All-Star. Izkušeni slovenski košarkar je v dresu Miamija blestel tudi v končnici leta 2020, ko je dosegal po 19,1 točke, plus 4,4 podaje in 4,1 skoka, potem ko se je Heat prvič po letu 2014 uvrstil v finale, tudi na krilih predstav izjemnega Dragića, ki mu je na koncu načrte v velikem finalu proti LA Lakers prekrižala poškodba. Svoje nekdanje moštvo podpira tudi v letošnji končnici, med drugim so ga kamere ujele tudi na šesti tekmi finala vzhodne konference med Miamijem in Bostonom.

👀 Dos bases de culto en la historia de nuestra franquicia que dicen presente en el sexto partido.



Goran Dragic y Jason Williams. A ver si nos traen suerte.#HEATculture pic.twitter.com/NQhos2phF2 — Miami HEAT 🇪🇸 (12/16) (@Heat_Spain) May 28, 2023

