Generalni direktor Warriors bo zapustil položaj

Myers je za ESPN potrdil, da bo zapustil bojevnike, ko mu poteče trenutna pogodba konec junija: "Napočil je čas," je potrdil.

Oseminštiridesetletni direktor se je leta 2011 zaposlil pri Golden Statu kot pomočnik generalnega direktorja, naslednje leto pa je že napredoval v generalnega direktorja.

V enajstih sezonah kot generalni direktor so Warriorsi, ki so letos izpadli v polfinalu zahodne konference končnice severnoameriškega prvenstva proti Los Angeles Lakers, osvojili štiri naslove prvaka lige NBA in šest nastopov v finalu lige NBA.

Myers velja za enega od arhitektov uspeha Warriorsov. Bojevnike od leta 2014 trenira Steve Kerr. Prav Myers je pomagal obdržati glavne igralce, ki stojijo za temi uspehi, Stephena Curryja, Draymonda Greena in Klaya Thompsona.

