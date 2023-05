Neverjetne besede Američana odzvanjajo, Jokić spregovoril o Čančarju

Miami in Boston sta se pomerila tudi v lanskem finalu vzhodne konference, a le da so se takrat zmage s 4:3 v seriji na zadnji tekmi v Miamiju veselili košarkarji Bostona. Tokrat je Miami Celticsom vrnil milo za drago, saj jih je izločil v razprodanem TD Gardnu. Danes pa poleg odlične predstave Miamija odmevajo tudi besede z lanske sedme tekme prvega zvezdnika Heatov Jimmyja Butlerja. "Smo dovolj dobri za osvojitev naslova, naslednje leto bomo v tej isti poziciji, a takrat bomo dokončali svoj posel," je lani po izpadu povedal Butler, ki je s soigralci leto kasneje obljubo tudi izpolnil.

Heat so postali šele druga ekipa v zgodovini lige NBA, ki se je v finale uvrstila kot osmi nosilec, in sicer po New York Knicks, ki so na koncu izgubili proti San Antonio Spurs leta 1999. Miami je v play inu celo izgubil prvo srečanje proti Atlanti, nato pa za mesto v končnici ugnal Chicago. Zatem so Heat izločili Milwaukee Bucks z Goranom Dragićem, za seboj so nato pustili še New York Knicks in za konec še Boston. "Ostali smo skupaj kot ekipa, pogovarjali smo se o tem gostovanju in izpolnili vse, kar smo se dogovorili. A nismo še zadovoljni. Smo navdušeni in veseli, a čaka nas še finale," je po uvrstitvi v veliki finale, kjer jih čaka Denver, povedal Butler.

Erik Spoelstra je Miami vendarle popeljal v veliki finale. Foto: Reuters

"Včasih moraš trpeti, da dobiš stvari, ki si jih zelo želiš. Ta ekipa je pokazala, da se v težkih trenutkih zna pobrati, da ima pravi obraz in da se bori, dokler ne doseže, kar si želi. Lansko leto je bilo za nas zelo boleče. Celo sezono smo razmišljali o lanskem finalu," pa je priznal trener Miamija Erik Spoelstra, ki je ekipo Miamija še drugič v zadnjih štirih sezonah popeljal v veliki finale. Bostonu tako ni uspelo spisati zgodovine, da bi postal prva ekipa, ki bi v seriji slavila po zaostanku z 0:3. Vseh 150 ekip, ki so v seriji vodile s 3:0, tako še naprej ohranja stoodstotno uspešnost.

Razočaranje v vrstah Bostona je bilo, razumljivo, ogromno. Tudi po tej sezoni so ostali pri 17 naslovih lige NBA, zadnjega so osvojili leta 2008. "Ni nam uspelo, ni mi uspelo, na cedilu smo pustili celotno mesto. Ne glede na vse smo se vrnili v serijo, prišli smo do točke, ko smo imeli vse v svojih rokah, a nam ni uspelo," je po koncu razočarano priznal Jaylen Brown, ki je dosegel 19 točk in osem skokov, a je za tri iz devetih poskusov zadel le enkrat, ob tem je izgubil še osem žog. Jayson Tatum si je že na začetku tekme zvil gleženj. Foto: Reuters Bostonu je hrbet obrnila še sreča, saj si je že v prvi akciji gleženj grdo zvil Jayson Tatum, ki je nato šepal skozi celotno tekmo. Na koncu je dosegel 14 točk in 11 skokov. "Bil sem le senca sebe. Jezen sem bil, da se je to zgodilo že v prvi akciji na tekmi, saj me je ta poškodba zelo upočasnila. A poškodbe so del tega športa," je povedal Tatum.

Jokić z izbranimi besedami o Čančarju

Miami zdaj v finalu čaka serija z Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ki so v finalu zahoda s 4:0 odpihnili Los Angeles Lakers in se tako že teden dni pripravljajo na začetek velikega finala. Nuggets so tako zdaj vendarle dočakali termine finalnih tekem, prvič pa bosta ekipi na parketu v noči na petek, ko bo v vlogi gostitelja Denver. Poleg priprav na finale so v zasedbi Denverja daljši premor izkoristili tudi za nekaj medijskih obveznosti, pred mikrofon pa je med drugim sedel tudi prvi zvezdnik ekipe Nikola Jokić, ki je bil med drugim od ene izmed slovenskih novinark deležen tudi vprašanja o soigralcu Čančarju, ki je v končnici do zdaj za igro dobil le nekaj minut, najverjetneje pa se bo zgodba ponovila tudi v finalu.

Nikola Jokić in Vlatko Čančar. Foto: Reuters

"Za Vlatka vedno rečem, da vedno ko dobi priložnost, jo tudi dobro izkoristi. Zna odigrati na pravi način in dokazal je, da spada v to ligo in da celotna ekipa igra bolje, ko je on na terenu, kar je, če vprašate mene, zelo pomembno," je Slovenca pohvalil Jokić, ki je zdaj s soigralci povsem osredotočen na lov za prvi naslov v zgodovine franšize Denverja. "Nismo proslavljali, čas smo izkoristili za počitek, regeneracijo in trening. Zdaj smo pripravljeni," je še povedal Jokić.

Prvi dve tekmi velikega finala bosta na sporedu v noči na petek in ponedeljek v Denverju.

