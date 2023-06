Američani začeli odkrivati karte

Ob zaključevanju klubskih sezon je pogled košarkarske javnosti vse bolj usmerjen proti začetku reprezentančnega poletja, ki bo za najboljše reprezentance sveta vrhunec doživel konec avgusta, ko se bo začelo svetovno prvenstvo v Indoneziji ter na Japonskem in Filipinih. Medtem ko zasedba Slovenije še ni znana, pa so v javnost pricurljala prva imena, ki se bodo borila za mesto v izredno konkurenčni zasedbi ZDA. Ta bo tudi na tokratnem prvenstvu veljala za prvo favoritko.

V zasedbi ameriškega selektorja Steva Kerra, ki mu bosta med drugim v pomoč Erik Spoelstra in Mark Few, naj bi bilo po poročanju The Athletic za zdaj šest novincev. Med temi so Austin Reaves, ki so si ga pred časom želeli tudi v reprezentanci Nemčije, pa nekdanji soigralec Luke Dončića Jalen Brunson, Bobby Portis, Mikal Bridges, Tyrese Haliburton in Anthony Edwards.

A seznam izjemne zasedbe ZDA je še daleč od končanega in zacementiranega, saj se lahko še marsikaj spremeni, dokončen pa naj bi bil znan nekje do konca junija. Američani bodo v pripravah na svetovno prvenstvo med drugim tudi nasprotnik Slovenije na zvezdniškem turnirju v Malagi, kjer se bo omenjeni dvojici na turnirju med 11. in 13. avgustom pridružila še gostiteljica Španija. Zatem pa se bo zasedba ZDA v Abu Dabiju pomerila še z Grčijo in Nemčijo.

Američani bodo na prvenstvu poskušali popraviti vtis z zadnjega svetovnega prvenstva na Kitajskem, ko so ZDA osvojile šele sedmo mesto, kar je njihov najslabši izkupiček s svetovnih prvenstev, potem ko je bila v četrtfinalu od njih najprej boljša Francija, nato pa v boju za šesto mesto še Srbija. Bodo pa Američani na svetovnem prvenstvu nastopali kot aktualni olimpijski prvaki, saj so na zadnjih igrah na Japonskem, kjer je bila Slovenija na koncu četrta, osvojili zlato. Skupno se lahko Američani pohvalijo s 16 naslovi olimpijskih prvakov in petimi naslovi najboljših na svetovnih prvenstvih. Na letošnjem prvenstvu bodo Američani v prvem delu nastopali na Filipinih v skupini C v družbi Jordanije, Grčije in Nove Zelandije.

Skupine prvega dela SP 2023:

Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D Skupina E Skupina F Skupina G Skupina H Angola J. Sudan ZDA Egipt Nemčija Slovenija Iran Kanada Dom. republika Srbija Jordanija Mehika Finska Zelenortski o. Španija Latvija Filipini Kitajska Grčija Črna gora Avstralija Gruzija Slon. obala Libanon Italija Portoriko Nova Zelandija Litva Japonska Venezuela Brazilija Francija

Sistem SP V predtekmovanju svetovnega prvenstva bodo reprezentance razdeljene v osem skupin po štiri, od katerih se bosta v nadaljevanje prvenstva uvrstili najboljši dve ekipi v vsaki od skupin. Te bodo nato v drugem delu razdeljene v nove štiri skupine, v katerih bodo v vsaki po štiri reprezentance, od teh pa se bodo v izločilne boje prebili po dve najboljši ekipi iz vsake skupine drugega dela. Najboljših osem reprezentanc nato čaka četrtfinale in od tam naprej boj za medalje. Zelo pomembne bodo tudi tekme za razvrstitev od 5. do 8 mesta, ki bodo na sporedu 7. in 9. septembra. Na svetovnem prvenstvu se bodo namreč delile tudi vozovnice za nastop na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024. Neposredno uvrstitev si bo, poleg gostiteljice Francije, zagotovilo še sedem reprezentanc. In sicer glede na končno lestvico prvenstva najboljši dve reprezentanci iz Amerike in Evrope ter po ena iz Afrike, Azije in Oceanije. Preostale štiri reprezentance bosta dala dva kroga olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev. V drugem bo igralo 24 reprezentanc. Poleg petih iz prvega kvalifikacijska kroga še 19 reprezentanc iz svetovnega prvenstva (naslednja najboljša reprezentanca iz Afrike, Amerike in Azije ter nadaljnjih 16 najbolje uvrščenih reprezentanc na prvenstvu). Svetovno prvenstvo bo gostilo pet dvoran. Na Filipinih Arena Filipini (kapaciteta 55 tisoč gledalcev), Araneta Coliseum (15 tisoč) in Mall of Asia (15 tisoč), v Indoneziji Arena Indonezija (16.500) in na Japonskem Okinawa arena (10 tisoč).

