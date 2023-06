Hud preplah za zvezdnika NBA in Grke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Grška izbrana vrsta se je tako kot Slovenija na lanskem evropskem prvenstvu nepričakovano hitro opekla in tekmovanje sklenila že v četrtfinalu, ko je bila boljša Nemčija. Grški košarkarji so zato odločeni, da bodo na letošnjem svetovnem prvenstvu popravili vtis z Eurobasketa, med širše favorite za odličje pa jih uvršča tudi Fiba. A grška izbrana vrsta bi lahko že pred začetkom priprav ostala brez svojega glavnega aduta in NBA-zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, ki ima težave s poškodbo noge. Kot poroča portal Basket News, naj bi bil njegov nastop na svetovnem prvenstvu pod velikim vprašajem.

Kot še poročajo, naj bi si 211 centimetrov grški orjak želel nastopa na mundialu, a bo tam nastopil le, če bo stoodstotno pripravljen, kar je tudi pogoj njegovih klubskih delodajalcev Milwaukee Bucks. Njegove možnosti za nastop na prvenstvu, ki ga bodo gostile Japonska, Indonezija in Filipini, pa naj bi bile trenutno manj kot 50-odstotne. Za nameček je že pred tem nastop v reprezentančnem dresu odpovedal tudi Kostas Sloukas.

Grčijo v začetku avgusta na pripravljalnih tekmah med drugim čakata tudi dva obračuna s Slovenijo. Drugega avgusta se bosta reprezentanci pomerili na spektaklu v Stožicah, dva dneva kasneje pa se bosta ekipi pomerili še v atenski dvorani Oaka. S tem je pod velikim vprašajem tudi obračun dveh velikih zvezdnikov lige NBA Antetokounmpa in Luke Dončića.

Grška reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu igrala v skupini C skupaj z ZDA, Jordanijo in Novo Zelandijo, prva tekma pa Grke čaka 26. avgusta.

