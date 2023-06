Slovenski košarkarji v boj za četrtfinale

SP v košarki do 19 let, boji za četrtfinale:

Sreda, 28. junij:

Slovenci so skupinski del končali na drugem mestu skupine B, potem ko so zabeležili dve zmagi in en poraz. Bili so boljši od Madagaskarja (74:71) in Libanona (74:58), po hudem boju pa so klonili proti ZDA (72:77). V boju za četrtfinale jih tako čaka srečanje s Kanado, ki je po porazih proti Španiji (56:83) in Franciji (68:80) ugnala Kitajsko (88:79).

Zasedba Danijela Radosavljevića se bo v primeru uspeha v četrtfinalu pomerila z boljšim iz obračuna med Egiptom in Turčijo.

Slovenska reprezentanca do 19 let: Arne Osojnik, Vukašin Todorović, Jan Zemljič, Jan Vide, Nal Belko, Alen Zulić, Črt Čabrilo, Miha Mivšek, Sergej Macura, Gašper Kočevar, Gašper Škorjanc, Blaž Tratar. Selektor: Danijel Radosavljević.

