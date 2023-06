Mladi Slovenci močno "prestrašili" favorizirane Američane

SP do 19 let

Slovenska košarkarska reprezentanca do 19 let se v teh dneh meri na svetovnem prvenstvu v Debrecenu. Slovenci so se v nedeljo zvečer na svoji drugi tekmi pomerili z reprezentanco ZDA, bili praktično vso tekmo v vodstvu, na koncu pa klonili z 72:77.

Slovenska reprezentanca je pod vodstvom Danijela Radosavljevića na svoji prvi tekmi v soboto s 74:58 ugnala Libanon, v nedeljo pa je bila tri četrtine tekme boljši nasprotnik od reprezentance ZDA, ki je nato zadnjo četrtino dobila s 25:11 in se v končnici veselila zmage s 77:72. Slovenci, ki so vodili tudi z 12 točkami naskoka, so pokazali zelo zrelo predstavo, težave so imeli le pri izvajanju prostih metov (17/27). Pri Slovencih je bil na koncu z 19 točkami najučinkovitejši Sergej Macura, Jan Vide, ki je v pogovoru za Sportal pred začetkom prvenstva razkril, da je njegova tiha želja tudi medalja, jih je dodal 17. Za Američane med drugim igrata tudi Tre Johnson in Dylan Harper, ki po ocenah ESPN kotirata na prvo in drugo mesto nabora lige NBA za leto 2024

Slovenci se bodo za konec skupinskega dela v torek ob 15. uri pomerili še z Madagaskarjem. Na prvenstvu je 16 najboljših reprezentanc sveta razdeljenih v štiri skupine po štiri. V razigravanje za četrtfinale se nato uvrstijo vse reprezentance, križata pa se skupini A in B ter skupini C in D, tako da bo najboljša ekipa skupine A za četrtfinale igrala proti najslabši reprezentanci skupine B (A1-B4, A2-B3, A3-B2, A4-B1). Slovenska skupina B se bo v nadaljevanju tako križala s skupino A, v kateri nastopajo Španija, Francija, Kanada in Kitajska.

Slovenska reprezentanca do 19 let: Arne Osojnik, Vukašin Todorović, Jan Zemljič, Jan Vide, Nal Belko, Alen Zulić, Črt Čabrilo, Miha Mivšek, Sergej Macura, Gašper Kočevar, Gašper Škorjanc, Blaž Tratar. Selektor: Danijel Radosavljević.

