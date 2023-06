Mladega zvezdnika izdali živci, križ čez svetovno prvenstvo #video

Trenutno najbolj vroč novopečeni košarkar v ligi NBA Victor Wembanyama je v zadnjih dneh v San Antoniu, ki ga je v četrtek kot prvega izbral na letošnjem naboru, že spoznal svojo novo delovno okolje in ozadje franšize. A 19-letni Francoz je ob tem tudi pošteno nasmejal uporabnike družbenih omrežjih, saj se mu je ob predstavitvi in prvem javnem treningu močno zatresla roka – mete je grešil kot po tekočem traku.

Victor Wembanyama je v zadnjih dneh najbolj opevano košarkarsko ime čez lužo. Francoskega košarkarja, ki je v četrtek pričakovano postal prvi izbor letošnjega nabora, je njegov novi klub San Antonio Spurs predstavil javnosti, ob prvem javnem treningu pa je bil deležen ogromno pozornosti, kar je pri mladem Francozu, kot kaže, sprožilo veliko treme, saj je mete grešil kot po tekočem traku, ob tem pa hitro postal glavna tema dogajanja na družbenih omrežjih, kjer so si ga nekateri košarkarski navdušenci pošteno privoščili.

Victor Wembanyama shooting around in a Spurs jersey for the first time in front of the media. @RadioBoerne pic.twitter.com/8UCwZiKKtr — Esteban Serrano (@estebannserrano) June 24, 2023

19-letnemu Francozu se je tako ob spoznavanju AT&T Centra v San Antoniu močno zatresla roka, po nekaj zgrešenih metih pa se je nato odločil za bolj "varno" zaključevanje in je žogo zabil skozi obroč. "Od celotnega kluba in ljudi tu sem bil deležen ogromno ljubezni in tople dobrodošlice, upam, da jim bo to lahko povrnil. Zadnjih 72 ur je bilo norih, utrujajočih, a trenutno res uživam," je med drugim dejal 219 centimetrov visoki Wembanyama.

Francoz je v petek dodobra spoznal tudi legende San Antonio Spursov Tima Duncana, Davida Robinsona in Manuja Ginobilija, s katerimi se je dobil na večerji. "Verjetno sem se v teh nekaj urah več naučil o ligi NBA kot pred tem v vsem svojem življenju. Vsi so do mene zelo prijazni, z mano so delili svoje izkušnje in me vzeli pod svoje okrilje," je še povedal Wembanyama.

Couldn’t ask for better role models 🖤 pic.twitter.com/lcw7cvbeTt — Wemby (@vicw_32) June 25, 2023

Brez svetovnega prvenstva Kot poroča L'Equipe Wembanyama letos ne bo igral na svetovnem prvenstvu. Čeprav si je Francoz pred naborom želel, da bi lahko izkusil tako v poletni ligi v San Antoniu kot zatem svetovno prvenstvo pa se bo zdaj povsem posvetil ligi NBA. "Ta odločitev je bila zelo težko," je v intervjuju za L'Equipe povedal Wembanyama.

