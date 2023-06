Novi zvezdnik lige NBA ni mogel zadržati solz. Kaj pa Dallas? #video

Letošnja loterija v ligi NBA je v sredini maja največ sreče namenila San Antonio Spurs, ki so v Brooklynu lahko izbirali prvi. Že pred naborom je bilo bolj ali manj jasno, da bo francoski košarkar, 219 centimetrov visoki Victor Wembanyama, skoraj zagotovo njihova prva izbira, kar se je na koncu tudi uresničilo. Član francoskega Metropolitansa v tej sezoni povprečno na tekmo francoskega prvenstva dosegal 21,6 točke, 10.4, skoka in 2,4 asistence na tekmo. Večina NBA-poznavalcev Francoza že označuje za naslednjo veliko zvezdo najboljše košarkarske lige na svetu, nekateri so šli celo tako daleč, da so ga postavili ob bok uveljavitvi LeBrona Jamesa pred približno dvema desetletjema.

Victor Wembanyama (@vicw_32) is selected 1st overall by the @spurs in the 2023 #NBADraft presented by State Farm! pic.twitter.com/mO9ai0uKu6 — NBA (@NBA) June 23, 2023

Tears of joy for new Spurs big man, Victor Wembanyama 🥹 pic.twitter.com/NNnwyCb9Xd — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 23, 2023

"Hearing that sentence from Adam Silver, I've dreamed of it so much."



—Victor Wembanyama and his siblings were emotional after he was drafted No. 1 overall pic.twitter.com/YRlkTcMpbl — ESPN (@espn) June 23, 2023

Francoski reprezentant se je že lani oktobra s svojo ekipo mudil v ZDA, kjer ga je v Las Vegasu opazovalo okoli 200 NBA skavtov in strokovnjakov lige NBA. Mladi Francoz je namreč z ekipo Metropolitansa, s katerim je sodelovanje sklenil lani poleti, gostoval pri ekipi razvojne G-lige Ignite v Nevadi, kjer sta moštvi odigrali dve pripravljalni tekmi, Wembanyama pa je takrat navdušil, od takrat pa je bil s strani ameriških ljubiteljev košarke še pod večjim drobnogledom, vloga prvega zvezdnika pa mu je brez konkurence pripadla tudi na naboru.

Take a look at the complete draft board for the 1st round of the 2023 #NBADraft presented by State Farm!



Visit the Draft Hub for more news and info: https://t.co/lgf4TJzSnP pic.twitter.com/4U1ltfDhQW — NBA (@NBA) June 23, 2023

Wembanyama se je kot številka 1 na naboru v zgodovini franšize San Antonia pridružil Davidu Robinsonu in Timu Duncanu. Mladi Francoz je bil ob zgodovinskem trenutku zelo čustven, ob izboru ni mogel zadržati solz. "Dosegel sem nekaj, o čemer sem sanjal svoje celo življenje. Ko sem slišal svoje ime, nisem mogel zadržati solz. V tej ligi je težko zmagati, a pripravljen sem se učiti in loviti sanje ter šampionski prstan," je v prvih besedah po izboru povedal Francoz, ki ga je na naboru spremljala družina, postal pa je prvi Francoz, ki je bil na naboru izbran kot prvi. In kaj ga najbolj veseli ob selitvi v San Antonio? "Tacosi za zajtrk," je v smehu odvrnil mladi Wembanyama.

Amen Thompson in Ausar Thompson. Foto: Reuters

San Antoniu so na naboru z izbori sledili Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers, Houston Rockets in Detroit Pistons. Tudi njihovi izbori niso postregli z nobenim večjim presenečenjem. Kot drugi je bil s strani Charlotta izbran Brandon Miller, Portland je v svoje vrste izbral Scoota Hendersona, pod številko štiri in pet pa sta se zvrstila dvojčka Amen Thompson, ki bo igral za Houston, in Ausar Thompson, ki je postal član Detroita. 20-letna Američana sta postala prva dvojčka v zgodovini, ki sta bila izbrana v prvi deseterici. Kar pet od prvih desetih izborov sicer ne prihaja iz ameriških univerz, dva sta igrala v Franciji, eden je igral v NBA razvojni G ligi in dva sta bila del razvojne ameriške elitne lige.

Dallas v menjavi dobil centra

Pod posebnim drobnogledom so bili tudi pri Dallas Mavericks, ki so imeli možnost desetega izbora, Luka Dončić pa je tako dobil novega soigralca. Pri Dallasu so se takoj po izboru Casona Wallaca dogovorili za menjavo z Oklahomo City Thunder, v kateri so dobili pravice za 12. izbor nabora centra Derecka Livelyja II, medtem ko je Oklahoma v menjavi dobila njihov Wallaca in tudi Davisa Bertansa, ki tako zapušča Dallas. Lively se v Dallas seli iz univerze Duke, kjer je v povprečju dosegal 5,2 točke in 2,4 blokade na tekmo.

Dereck Lively II je bil kot 12. izbran s strani Oklahome City Thunder, a je nato v menjavi njegove pravice dobil Dallas. Foto: Reuters

Dallas je imel 17. v zgodovini možnosti izbora med najboljšimi desetimi, a prvega po letu 2018, ko so kot številko pet izbrali Traea Younga, nato pa opravili menjavo z Atlanto, s katero so dobili številko tri tistega izbora Dončića. 216 centimetrov visoki Lively je že pred dnevi govoril o Dallasu, saj je pri Mavericksih opravil tudi preizkus, na katerem je prepričal njihove oglednike. "Dallas je odlična ekipa, celotna franšiza ima ustvarjeno odlično okolje, zelo so prijazni in imel sem občutek, da jim je všeč moja energija," je dejal Američan, ki je spregovoril tudi o morebitnem sodelovanju z Dončićem in Kyriejem Irvingom, ki bo sicer s 1. julijem prost igralec, a pri Dallasu upajo, da bodo dosegli nov dogovor. "Luka in Kyrie sta odlična igralca, verjamem da bi lahko odlično sodelovali v igri pick and roll ali pick and pop, možnosti bo ogromno," samozavestni ne primanjkuje leta 2004 rojenemu košarkarju.

Brez slovenskega pridiha Saša Ciani se je od nabora odjavil. Foto: Vid Ponikvar

Kot edini Slovenec je bil na letošnji nabor prijavljen 20-letni in 206 centimetrov visoki krilni košarkar Saša Ciani, ki je letos prvič zaigral v slovenski reprezentanci, sicer pa je član Cedevite Olimpije. To sezono je kot posojen košarkar igral pri Cedeviti Junior v hrvaškem prvenstvu, kjer je v povprečju dosegal 11,1 točke, 6,9 skoka in 1,3 asistence na tekmo. Mladi Slovenec se je sicer nato naknadno premislil in se iz nabora odjavil.

Slovenija tako v ligi NBA na naborih ostaja pri 12 izborih, v ligi NBA pa je do zdaj zaigralo 11 Slovencev. Prvega so leta 1997 na naboru kot 33. izbrali Marka Milića, nato pa so mu v naslednjih letih sledili Radoslav Nesterović, Primož Brezec, Boštjan Nachbar, Sani Bečirović, Saša Vujačić, Beno Udrih, Erazem Lorbek, Uroš Slokar, Goran Dragić, Vlatko Čančar in kot zadnji leta 2018 še Luka Dončić.

