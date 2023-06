Evforija, kakršne ne pozna niti Luka Dončić #video

Francoski košarkar Victor Wembanyama je v noči na petek v Brooklynu na široko odprl vrata lige NBA in stopil v velike čevlje. 19-letni novopečeni član San Antonia, ki je pričakovano ob svojem imenu na naboru zagledal številko ena, je danes glavno ime dogajanja v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, v kateri so prepričani, da so dobili novega superzvezdnika košarkarske igre, ki bo močno zaznamoval dogajanje v prihajajočih letih.

"Wemby, Wemby!" je odmevalo iz prvih vrst dvorane Barclays Center v Brooklynu, potem ko je komisar lige NBA Adam Silver na letošnjem naboru kot prvega povsem pričakovano na oder poklical francoskega košarkarja Victorja Wembanyamo. "Ko sem slišal ta stavek in svoje ime iz ust Adama Silverja, so se mi uresničile sanje. Nisem mogel zadržati solz," je povedal Wembanyama.

Francoz je bil ves čas izbora v središču pozornosti, še več, v središču pozornosti je Francoz že vso sezono, njegov prihod v ligo NBA in San Antonio Spurs pa je eden najbolj pričakovanih v zadnjih letih, saj košarkarski strokovnjaki menijo, da bo Francoz nova superzvezda lige NBA. Večina ga postavlja ob bok izboru leta 2003, ko je bil prvi izbran LeBron James. Povsem jasno je, da nobeden od evropskih igralcev na naboru ni bil deležen takšne evforije, niti Luka Dončić, ki je leta 2018 okrepil Dallas in ekspresno opozoril nase.

Najboljše predstave Wembanyame v sezoni:

Potem ko je Wembanyama postal prvi izbor San Antonia, je že dobil klic trenerja San Antonia, izkušenega Grega Popovicha. "Kaj se dogaja, trener?" je z nasmehom na obrazu svojega novega stratega pozdravil po uradnih podatkih 219 centimetrov visoki francoski košarkar. "Komaj čakam, da začnemo delati. Pripravljen sem se učiti in napredovati," je bil presrečen 19-letni košarkar, ki je zadnje tri sezone igral v francoskem prvenstvu. V zadnji sezoni je za ekipo Metropolitans 92 dosegal po 21,6 točke in 10,4 skoka na tekmo. O tem, kakšna norija se je ustvarila okoli imena francoskega košarkarja, priča tudi podatek, da so čez lužo pozorno spremljali tudi njegove tekme v francoskem prvenstvu, saj so odkupili pravice za prenos tekem njegovega kluba.

Wembanyama v družbi sestre in brata:

Prvi izbori na naboru v zadnjih dveh desetletjih: 2003: LeBron James (Cleveland Cavaliers)

2004: Dwight Howard (Orlando Magic)

2005: Andrew Bogut (Milwaukee Bucks)

2006: Andrea Bargnani (Toronto Raptors)

2007: Greg Oden (Portland Trail Blazers)

2008: Derrick Rose (Chicago Bulls)

2009: Blake Griffin (Los Angeles Clippers)

2010: John Wall (Washington Wizards)

2011: Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers)

2012: Anthony Davis (New Orleans Hornets)

2013: Anthony Bennett (Cleveland Cavaliers)

2014: Andrew Wiggins (Cleveland Cavaliers)

2015: Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

2016: Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

2017: Markelle Fultz (Philadelphia 76ers)

2018: Deandre Ayton (Phoenix Suns)

2019: Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

2020: Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

2021: Cade Cunningham (Detroit Pistons)

2022: Paolo Banchero (Orlando Magic)

Francozi nanj opozarjali že dolgo

A Wembanyama, ki košarko igra od desetega leta, že kar nekaj časa ni več neznanka v košarkarskem svetu. Že leta 2020 so Francozi opozarjali na takrat 16-letnega perspektivnega košarkarja, ki je v igri 2 na 2 povsem zasenčil francoskega zvezdnika Rudyja Goberta. "Kar zadeva moj met, je za tem res ogromno, ogromno dela in treningov. Leta in leta sem poskušal izboljšati svoj met in na to sem res ponosen. Kar zadeva koordinacijo, pa sem imel srečo, da sem bil že od rojstva visok, nisem imel preskoka v rasti, kot ga ima večina igralcev moje rasti, zato s tem nisem imel težav. Moje telo se je lahko navadilo na vse skupaj," je o svojih zmogljivostih dejal novopečeni član San Antonia.

Od Wembanyame strokovnjaki v ligi NBA pričakujejo ogromno. Foto: Guliverimage

Wembanyami je bil šport položen že v zibelko. Rodil se je leta 2004 201 centimeter visokemu očetu Felixu, ki je bil skakalec v daljino, in mami Elodie, ki je bila s 192 centimetri košarkarica, kasneje pa je postala trenerka. Ravno mati ga je že v najmlajših letih navdušila nad košarkarsko žogo, v zgodnjih najstniških letih pa se je že kalil v mlajših kategorijah Barcelone. Ob tem se je v otroških letih preizkusil tudi kot nogometni vratar, pa tudi kot atlet in judoist, a je na koncu prevladala ljubezen do oranžne žoge.

19-letni Francoz je bolj kot z višino nase opozoril z izjemno spretnostjo, ob tem pa je še izjemen pri blokadah, saj njegov razpon rok meri kar 243 centimetrov. Hkrati z neverjetno lahkotnostjo razume košarkarsko igro, ob tem pa je za svojo višino tudi zelo gibljiv in hiter. "Ne pravim, da je naslednji Luka Dončić. Niti ne pravim, da bo najboljši košarkar na svetu, a je res poseben. Vse skupaj presega okvire njegove višine. Gre za kombinacijo velikosti, agilnosti, spretnosti in naravnih instinktov. To so stvari, ki se jih ne da naučiti," je že pred časom o njegovi igri povedal NBA-skavt Jason Filippi, ki je francoskega košarkarja prvič opazil leta 2019 na evropskem prvenstvu do 16 let.

V ligi NBA je zavladala prava evforija. Foto: Guliverimage

Po naboru in poletni ligi še na SP?

Na razsežnosti njegove igre je že pred leti opozarjal tudi francoski reprezentant in član LA Clippers Nicolas Batum, ki je med drugim na olimpijskih igrah leta 2021 z blokado v zadnji sekundi v polfinalu ustavil slovenske olimpijske sanje. "Ko je bil star 14 let, sem ga videl na enem izmed treningov. Bil sem navdušen. Ne samo nad njegovo višino, tudi nad tem, kako se je premikal po igrišču, kako je vodil žogo in razumel igro. Takoj sem poklical Tonyja Parkerja in ga opozoril nanj. Zadnja štiri leta že govorim o njem in ljudje so končno začeli poslušati," je bil jasen Batum.

Čeprav je igra mladega Francoza že zdaj na zelo visoki ravni, pa košarkarski strokovnjaki za njegovo glavno pomanjkljivost označujejo njegovo fizično pripravljenost, saj je še vedno zelo vitek, mnoge pa skrbi predvsem to, kako bo zdržal naporen ritem tekem, ki si v ligi NBA sledijo dan za dnem. "Ljudje si lahko mislijo, kar hočejo, ker ne poznajo moje delovne etike. Vem, kako delujem, vem, kaj delam, ne dvomim o sebi. Ko mi kdo reče, da bi moral pridobiti težo, ga vprašam, zakaj. Zakaj bi bilo to dobro? Potem drugim recite, da naj shujšajo," je v smehu za Good Morning America dejal Wembanyama.

"Jem, kadar lahko. Pred treningom, po treningu, preden grem spat, takoj ko se zbudim," je še pojasnil francoski reprezentant, ki je lani novembra v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo dočakal tudi debi v francoski izbrani vrsti. Že na svoji prvi tekmi je proti Litvi dosegel 20 točk in devet skokov, kot je povedal pred kratkim, pa si poleg igranja v poletni ligi NBA želi tudi na letošnje svetovno prvenstvo, ki se nezadržno bliža.

