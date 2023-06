Četrti Slovenec s šampionskim prstanom lige NBA Vlatko Čančar se je vrnil v domači Koper, kjer so mu tifozi, podporniki koprskega športa, pripravili sprejem, kot se za prvaka najmočnejše košarkarske lige na svetu spodobi. Presenetili so ga z velikim muralom z njegovo podobo tik ob potniškem terminalu koprskega pristanišča.

Vlatko Čančar Foto: Domen Bratun/Sportida V torek zvečer so v koprski Taverni pripravili sprejem za najuspešnejšega košarkarja v slovenskem pristaniškem mestu. Bil je evropski prvak s Slovenijo, zdaj je z Denver Nuggets še prvak lige NBA. Šestindvajsetletni Vlatko Čančar. Ob pogledu ne množico se je zdelo, da mu je kar nekoliko nerodno. Delil je podpise, se fotografiral z mladimi in starimi ter zarezal v torto velikanko. Iz rok župana Aleša Bržana je prejel posebno priznanje Mestne občine Koper. Še preden se je vsem podpisal na majice, natikače in kar je Koprčanom še prišlo pod roke, je torte že zmanjkalo. "Tudi jaz sem bil otrok, in najmanj, kar jim lahko dam, je podpis," vselej skromni Čančar ni nikomur odklonil podpisa ali skupne fotografije. Ob živahnem dogajanju so se v množico pomešali tudi turisti, ki jim ni bilo povsem jasno, kaj se dogaja. Manjša skupina Američanov iz Kalifornije je bila presenečena, ko smo jih povedali, da mesto slavi prvaka NBA: "Od tukaj je košarkar, ki igra za Nuggetse?!"

"Vsega se ne spomnim, ker sem bil mogoče malo pijan"

Parada v Denverju Foto: Reuters "Ne zavedam se še, kaj nam je sploh uspelo. Mislim, da bo pravi občutek prišel šele, ko si bom nadel prstan," veličine uspeha še ni dojel. Šampionske prstane bodo košarkarji Denverja prejeli na začetku naslednje sezone. Je pa že v zrak dvignil pokal Larryja O'Briena. "Vedel sem, da je težak. Nisem pa si mislil, da je tako težak. Kar dlake so mi šle pokonci, ko sem ga držal. Ko sem pozneje pogledal posnetke, sem si rekel: 'Vav."' Denver Nuggets so sploh prvič osvojili ligo NBA in tako se je parade na ulicah mesta, ki leži miljo nad morjem, udeležilo okoli 750 tisoč ljudi. "Moral bi biti tam, da bi zares dojel, kako je bilo," nam je dejal Čančar. Sam je bil na paradi med najbolj veselimi. Videli smo posnetke, kako je brizgal s penino. "Bili smo na prvem gasilskem tovornjaku in nekdo je moral začeti šov. Bilo je neverjetno, se pa vsega ne spomnim, ker sem bil mogoče malo pijan," še pravi v smehu ponosni Koprčan.

Tifozi Čančarju pripravili presenečenje

Presenečenje Foto: Domen Bratun/Sportida Pozneje se je dogajanje preselilo na parkirišče pred potniški terminal koprskega pristanišča, saj je navijaška skupina Tifozi Koper 1987 Čančarju pripravila presenečenje − veliko stensko poslikavo (tako imenovani mural) z njegovo podobo in napisom "Prvak lige NBA 2023". Odkrili so jo ob soju bakel in ognjemeta. In množica je Vlatku še enkrat vzklikala. "Vsaka čast. Lahko samo rečem hvala." Pred dvema letoma so njemu in Gregorju Hrovatu pripravili že sprejem ob vrnitvi z olimpijskih iger. "Koper res ceni športnike, zato pravim, da je Koper najboljše mesto na svetu." Je pa res, da po neslavnem koncu Sixta Primorske nima košarkarskega prvoligaša. A Čančar poudarja, da se je vsega naučil prav v domačem Kopru, tudi tistega skoka v vodo (bombice), s katerim je proslavil naslov prvaka takoj po odločilni peti tekmi z Miami Heat (slavili so s 4:1 v zmagah).

Nekaj fotoutrinkov s sprejema v Kopru (foto: Domen Bratun/Sportida):

"NBA je kruta liga"

Še Nikola Jokić se je čudil, da Vlatko Čančar v končnici ne dobiva prave priložnosti. Foto: Reuters Nekaj grenkega priokusa zanj vseeno je, saj je bil v velikem finalu na parketu le nekaj sekund. V končnici ni dosegel točke. "Vsi vemo, da je liga NBA polna vzponov in padcev. Jaz sem dal vse od sebe na tekmah in treningih. Ko bo moje ime poklicano, bom pripravljen na igro. In samozavestno grem zdaj tudi na svetovno prvenstvo." Izvrstno je igral sredi sezone. V rednem delu je zaigral na 60 tekmah, na devetih v prvi postavi, in imel povprečje pet točk na tekmo (decembra je dal Oklahomi 19 točk). Nato ga je doletela manjša poškodba in se je potem težko prebiti nazaj v rotacijo. "NBA je kruta liga, kjer se moram znova in znova dokazovati."

"Slovenijo bomo naredili ponosno"

Ob Luki Dončiću bo glavni adut slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu. Foto: FIBA Zdaj ga čakajo kratke počitnice. "Kratke in sladke. Bolj mentalne kot fizične. Malo bom treniral, malo pa bom jadral." Konec julija pa se bo skupaj z Luko Dončićem pridružil slovenski reprezentanci na pripravah za letošnje svetovno prvenstvo v Aziji. Pravi, da bodo pokazali več kot na lanskem evropskem prvenstvu, ko so kot branilci naslova izpadli že v četrtfinalu. In to bo letos samo še dodatna motivacija. "Vse, kar lahko rečem, je, da bomo dali vse od sebe in naredili Slovenijo ponosno."