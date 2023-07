Španci po hudem boju svetovni prvaki, Slovenci deveti

svetovno prvenstvo v košarki do 19 let

Španci so po hudem boju v finalu premagali Francoze in drugič postal svetovni prvaki do 19 let. Foto: FIBA

Košarkarji Španije so drugič postali svetovni prvaki do 19 let. V finalu SP v Debrecenu so po podaljšku premagali Francijo s 73:69. Slovenija je ob dveh porazih in petih zmagah zasedla deveto mesto. V boju za tega je premagala Kitajsko.

Varovanci trenerja Danijela Radosavljevića so izgubili proti Kanadi v osmini finala ter v skupinskem delu z ZDA, ki je bila po porazu s Turčijo na koncu četrta. V tekmah za razvrstitev so premagali Egipt, Brazilijo in zadnji dan prvenstva Kitajsko s 85:76.

Najboljši strelec Slovenije na SP je bil Jan Vide s povprečjem 17,9 točk, najbolje ocenjeni in prvi skakalec moštva je bil Sergej Macura (indeks 13,9, 7 skokov, 12,4 točke), prvi podajalec pa Jan Zemljič (3,9 podaje, 10,1 točko).

Slovenci so v boju za deveto mesto premagali Kitajce. Foto: FIBA

Za Španijo, ki na Madžarskem ni izgubila (tudi v predtekmovanju je premagala Francijo), je bil to drugi finale v kategoriji do 19 let. V Lizboni 1999 je osvojila zlato, bronasta pa je bila 1995.

Francija je tretjič igrala v finalu SP mlajših kategorij. Tako 2018 na SP do 17 let kot 2021 do 19 let so jo premagale ZDA.