Sergej Macura Slovence popeljal do tekme za deveto mesto

Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 19 let bo na svetovnem prvenstvu v nedeljo igrala za končno deveto mesto. Nasprotnik bo Koreja ali Kitajska. Na sobotni tekmi za razvrstitev so mladi slovenski talenti s 77:68 premagali Brazilijo.