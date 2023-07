Okrepitev v štabu Dallasa in nove govorice

V ZDA vzgojeni Sudanec Bol Bol je v ligo NBA prišel kot 44. košarkar na naboru leta 2019. Je sin pokojne legende lige NBA Manuteja Bola, ob Gheorgheju Muresanu najvišji košarkar, ki je kdaj igral v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Obema so izmerili višino 231 centimetrov. Bol Bol je nekoliko nižji od očeta. Visok je 218 centimetrov, medtem ko njegov razpon rok meri 234 centimetrov. V letošnji sezoni je bil član Orlando Magic, za katere je odigral največ tekem v karieri (70), z najvišjim povprečjem odigranih minut na tekmo (21,5). V tem času je v povprečju dosegal 9,1 točke, 5,8 skoka, eno podajo in 1,2 blokade na tekmo.

Ameriški mediji zdaj kot glavne kandidate za novi Bolov klub omenjajo Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers, pa tudi Golden State Warriors. Dallas naj bi se za 23-letnega centra zanimal že pred naborom leta 2019, kaj več pa bo znanega v prihodnjih dneh.

Z Dallasom sta novo pogodbo sklenila Kyrie Irving in Dwight Powell, ob tem pa sta se moštvu iz Teksasa pridružila tudi Dante Exum in Seth Curry. Kot zadnji pa se je ekipi pridružil še pomočnik trenerja Alex Jensen. Ta je do zdaj bil pomočnik pri Utah Jazz.

Alex Jensen has agreed to join Jason Kidd's coaching staff with the Dallas Mavericks, sources tell ESPN. Jensen spent the past decade on the Utah Jazz's staff, including several seasons as the top assistant to Quin Snyder.