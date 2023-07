Vodstvu Dallas Mavericks je hitro uspelo razrešiti vroč poletni posel. Kyrie Irving ostaja član teksaškega moštva.

"Kyrie Irving se je strinjal s triletno pogodbo v vrednosti 126 milijonov dolarjev in se vrača k Mavericksom," so zapisali pri ESPN.

Breaking: Kyrie Irving has agreed to a three-year, $126 million contract to return to the Mavericks, sources tell @espn_macmahon and @ramonashelburne. pic.twitter.com/la2pKNsa7K — ESPN (@espn) June 30, 2023

31-letni organizator igre se je k Dallasu preselil po februarski menjavi z Brooklynom, ko so se pri teksaškem klubu odločili za drzno potezo. Dallas je takrat iz Brooklyna pripeljal Irvinga in Markieffa Morrisa, v Brooklyn sta se preselila Dorian Finney-Smith in Spencer Dinwiddie, hkrati pa so Nets prejeli še pravico Dallasovega izbora v prvem krogu nabora 2029 ter izbora v drugem krogu naborov 2027 in 2029.

Foto: Reuters

Irving je za Dallas, ki je ostal brez končnice, odigral 20 tekem, na katerih je v povprečju dosegal 27 točk, pet skokov in šest podaj v 38,2 minute na tekmo.

Za kontroverznega Američana se je po sezoni zanimalo več klubov. Med najbolj resnimi možnostmi se je ob Dallasu omenjal še Phoenix Suns, z vodstvom katerega se je branilec tudi sestal, a so v boju zanj zmagali "Dončićevi" .

Seth Curry bo znova igral za Dallas. Foto: Reuters

Vrača se Curry

V Dallas pa se po informacijah Adriana Wojnarowskega vrača Seth Curry. To bo za ameriškega organizatorja igre tretja epizoda v Teksasu. Za Dallas je 32-letnik igral že v sezoni 2016/17 in 2019/20.