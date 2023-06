Alarm v Dallasu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na letošnji košarkarski NBA tržnici je med imeni, ki so ves čas v ospredju, zagotovo Kyrie Irving, ki je po koncu sezone z Dallas Mavericks postal prost igralec. V boj za Američana se želi vmešati kar nekaj klubov, med zadnjimi tudi Phoenix Suns, medtem ko mu finančno najbolj bogato ponudbo lahko dajo pri Dallasu, kjer se nadejajo, da bo nekdanji član Brooklyna ostal v njihovih vrstah.

Čeprav so bili navijači Dallas Mavericks, potem ko je Kyrie Irving klubu iz Teksasa sporočil, da si želi v novi sezoni zamenjati številko na svojem dresu iz 2 v 11, prepričani, da bo 31-letni zvezdnik brez pomislekov ostal v Dallasu, se je zdaj celotna zgodba nekoliko bolj zapletla. Strokovno vodstvo Mavericksov je po zadnjem zares skromnem zaključku sezone in neuvrstitvi v končnico vse moči usmerilo v željo, da bo v klubu tudi v prihodnji sezoni ekipa delovala pod vodstvom zvezdniškega para Luka Dončić – Kyrie Irving. A kot kaže, 188 centimetrov visoki košarkar še ni sprejel dokončne odločitve, kje bo nadaljeval kariero.

Irving se je Dallasu pridružil v začetku letošnjega februarja, ko je zahteval prestop iz Brooklyna, v preteklosti pa je zaradi svojih nepremišljenih in instinktivnih dejanj večkrat dvignil ogromno prahu. Tudi zaradi tega navijači Dallasa glede sklenitve novega sodelovanja ostajajo previdni in negotovi, saj bi si Irving lahko hitro premislil in se odločil za veliko spremembo. Kot poroča Bleacher Report, naj bi se Irving sestal z vodstvom Phoenix Suns, v igri naj bi bili tudi Houston Rockets.

Bosta Kevin Durant in Kyrie Irving znova združila moči? Foto: Guliverimage

Še posebej zaželen naj bi bil Irving v Phoenixu, kjer naj bi si na vso moč želeli nove zvezdniške pridobitve v družbi Kevina Duranta, Devina Bookerja in Bradleyja Beala. Mat Ishibia in James Jones naj bi si na vse pretege želela zgraditi šampionsko ekipo, ki bi zasedbo iz Arizone popeljala do velikega naslova. Irving naj bi se z vsemi morebitnimi snubci sestal v Los Angelesu, kjer bo prisluhnil njihovim predlogom.

A še naprej glavni favoriti za nov Irvingov podpis ostajajo Dallas Mavericks, ki mu lahko ponudijo tudi najbolj dobičkonosno ponudbo, v kateri bi v petih letih zaslužil 272 milijonov dolarjev. To je znesek, ki ga Phoenix zaradi finančnih omejitev superzvezdniku trenutno ne more ponuditi, a bi ob tem lahko računali tudi na kakšno dodatno morebitno menjavo. O predlogu Phoenixa, ki naj bi si Irvinga želel že ob odhodu iz Brooklyna, za zdaj še ni veliko znanega, kar se tiče finančnega aspekta, bi moral Irving skoraj zagotovo pristati na veteranski minimum, a Irvingu to morda ne bi predstavljalo večjih težav. Bo pa zagotovo več jasnega že v prihajajočih dneh, ko bo NBA tržnica dokončno zaživela.

