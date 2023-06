Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je z združenjem profesionalnih igralcev košarke NBPA dokončno sklenilo in podpisalo novo kolektivno pogodbo, ki bo veljala do sezone 2029/30 in bo začela veljati od letošnjega poletnega prestopnega roka, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Sedemletna pogodba, ki je bila potrjena že aprila, bo začela veljati v soboto, dan po odprtju poletnega prestopnega roka, velike poletne prestopne tržnice.

Vsaka stran lahko prekine pogodbo eno leto pred njenim iztekom, vendar se mora o odpovedi pogodbe izjasniti najkasneje do 15. oktobra 2028.

Iz NBA so sporočili, da je bila "dolga različica" pogodbe, ki obsega kar 676 strani, dokončana, podpisana in razdeljena.

Ključni korak pred začetkom nove sezone

Ta pogajanja so vedno ključni korak pred začetkom nove sezone, saj lahko neuspeh pogajanj med ligo in njenimi igralci vodi do prenehanja delovanja tekmovanja (lock out), kot se je to zgodilo leta 2011.

Novi sporazum predvideva zlasti globe brez primere za franšize, ki ne spoštujejo plačnih omejitev (salary cap), in vzpostavitev turnirja med sezono.

Sprostili bodo omejitve, ki se nanašajo na uporabo marihuane v rekreativne oziroma medicinske namene

V ligi NBA bodo tudi sprostili omejitve, ki se nanašajo na uporabo marihuane v rekreativne oziroma medicinske namene, njena uporaba je namreč že zdaj dovoljena v več ameriških zveznih državah. Besedilo določa tudi pravila, ki jih morajo upoštevati igralci, če želijo vlagati v podjetje, ki trži konopljo ali prireja športne stave. Foto: Getty Images

Nov dolgoletni dogovor vključuje klavzulo, ki bo odstranila marihuano iz ligaškega programa testiranja drog, igralci pa ne bodo več kaznovani za kajenje marihuane ali uporabo izdelkov z vsebnostjo THC, poroča The Athletic.

Prejšnja politika lige NBA o marihuani je bila bolj stroga. Igralca, pri katerem so ugotovili, da je kadil ali uporabljal marihuano, so po prvi kršitvi vključili v program zdravljenja in svetovanja, po drugi kršitvi je moral plačati globo v višini 25.000 ameriških dolarjev, v primeru tretje kršitve pa so mu izrekli prepoved igranja na petih ligaških tekmah.