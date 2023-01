Luka Dončić najprej prejel prestižno nagrado, nato sledil šok

Pred tekmo proti Phoenix Suns je slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić izvedel veselo novico, da bo nastopil v začetni peterki 72. tekme All-Star in po peterici košarkarjev postal naslednji v vrsti, ki bo že četrtič nastopil na prestižnem obračunu pred dopolnjenim 24. letom starosti. Kaj kmalu zatem je sledil šok. Po vsega treh minutah igranja si je poškodoval levi gleženj, zapustil dvorano in se ni več vrnil. Soigralcem je na koncu uspelo ohraniti prednost proti Phoenixu in se prvič brez Luke v tej sezoni veseliti zmage (99:95). Kapetana na tekmi zvezd bosta LeBron James in Giannis Antetokounmpo.

Že po vsega treh minutah gostovanja v Arizoni pri Phoenix Suns so v vrstah Dallas Mavericks obnemeli. Luka Dončić je namreč v napadu stopil na nogo Mikalu Bridgesu in si ob tem poškodoval levi gleženj. Nemudoma je pokazal, da čuti bolečine. Vodja zdravstvene službe Casey Smith ga je pospremil v garderobo, nato pa je služba za stike z javnostjo pri Mavs sporočila, da se zvezdnik moštva ne bo več vrnil na parket.

Ob tem so dodali, da je bila rentgenska slika negativna. Koliko časa bo odsoten zaradi zvina gležnja, za zdaj še ni jasno. Dončić v tej sezoni ni izpustil nobene tekme zaradi poškodbe. Na prvih 50 obračunih Dallasa je odsedel le na petih, na vseh pa zaradi počitka. Zato pa sta oba gležnja košarkarju s številko 77 na dresu v preteklosti že povzročala ogromno preglavic, zaradi česar navijači moštva iz Teksasa upajo, da se Luka ne bo za dalj časa umaknil iz tekmovalnega pogona.

Vseh pet obračunov brez Luke so njegovi soigralci izgubili. Tokrat jim je uspelo preskočiti oviro. Na gostovanju so brez pomoči Chrisa Wooda in Maxija Kleberja z 99:95 premagali Phoenix na njegovem terenu, nasprotnik prav tako ni mogel računati na pomembne može (Devin Booker, Cameron Payne in Landry Shamet).

V napetem koncu so košarkarjem Mavs uspelo zadržati prednost in se veseliti pomembne zmage ter zadržati šesto mesto v zahodni konferenci. Prvi mož dvoboja je bil s 36 točkami, devetimi asistencami in šestimi skoki Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith pa se je lahko pohvalil z dvojnim dvojčkom (18 točk, 12 skokov).

Pred tekmo izvedel, da bo v začetni peterki na prestižni tekmi All-Star

Slaba novica za slovenskega košarkarskega virtuoza, kar zadeva poškodbo, je prišla kmalu po tem, ko je izvedel, da bo še četrtič v karieri nastopil na tekmi All-Star. Do obračuna s Phoenixom se je lahko pohvalil s 33,8 točke in bil prvi strelec lige, hkrati je imel še povprečje 9,1 skoka in 8,6 asistence na tekmo. Dončić je tako postal šesti košarkar v zgodovini, ki bo pred dopolnjenim 24. letom starosti zaigral na tekmi zvezd. Pred njim so se s tovrstnim dosežkom pohvalili Kobe Bryant, LeBron James, Shaquille O’Neal, Isiah Thomas in Anthony Davis.

Kapetana moštva na prestižnem obračunu, ki bo prvič po letu 1993 v Salt Lake Cityju (med 17. in 19. februarjem), bosta LeBron James in Giannis Antetokounmpo.

James se obenem nezadržno približuje rekordu po številu doseženih točk v ligi NBA, ki je v lasti Kareema Abdul-Jabbarja. Manjka mu le še 157 točk, da izenači mejnik Jabbarja, ki je kariero sklenil pri 38.387 točkah. Glede na njegovo povprečje 29,9 točke na tekmo lahko pričakujemo, da bo novo znamko postavil okoli 7. februarja, ko bodo LA Lakers na domačem obračunu gostili Oklahomo City Thunder, če na petih tekmah, ki sledijo, ne bo izpustil nobene in bo vsaj tako učinkovit kot v dozdajšnjem poteku sezone.

Zato pa ga je že ujel po številu nastopov na tekmah All-Star. Vodja LA Lakers bo zaigral na 19. tovrstnem dvoboju, povrhu vsega pa je med vsemi igralci prejel največ glasov navijačev.

Luka najboljši med branilci Zahoda, peti po številu navijaških glasov v vsej ligi Po številu glasov navijačev je bil Luka Dončić v zahodni konferenci med branilci drugi za Stephom Curryjem (5.826.248 glasov). Prejel je 5.566.875 glasov. Mediji so mu namenili 98 glasov in ga uvrstili pred izkušenega Curryja, prav tako tudi po številu glasov košarkarjev. Ti so mu namenili 149 glasov, Curryju 118. Največ glasov navijačev je prejel LeBron James (7.418.116). Sledili so mu Giannis Antetkounmpo (6.761.032), Kevin Durant (6.525.199), Steph Curry (5.826.248) in Luka Dončić (5.566.875).

Šesto leto zapored bomo priča kapetanskemu formatu za tekmo zvezd. James je bil vsakič kapetan in ni še nikoli izgubil dvoboja. Antetokounmpo je na drugi strani tretjič kapetan, potem ko si je to pravico prislužil tudi v letih 2019 in 2020.

James in Antetokounmpo bosta svoji ekipi izbrala tik pred tekmo v Salt Lake Cityju, kar je novost v primerjavi s preteklimi leti, ko sta kapetana izbirala soigralce teden ali dva pred koncem tedna All-Star.

Najprej bosta izbirala med osmimi košarkarji, ki so prejeli največ glasov in bodo dobili mesto v začetnih peterkah: Denverjev dvakratni MVP lige NBA Nikola Jokić, najboljši strelec lige Luka Dončić, MVP zadnjega finala lige Stephen Curry iz Golden Stata, Jayson Tatum iz Bostona, soigralca pri Brooklynu Kevin Durant in Kyrie Irving, Donovan Mitchell iz Clevelanda in Zion Williamson iz New Orleansa.

Člane začetnih peterk so izbrali z glasovanjem – glasovi navijačev so imeli 50-odstotno vrednost, moč medijev je bila 25-odstotna, košarkarji lige NBA pa so pomenili preostalo četrtino glasov.

Rezerve, ki jih z glasovanjem izberejo trenerji lige, bodo objavljene 2. februarja.

Člani začetne peterke na tekmi All-Star iz zahodne konference LeBron James (Los Angeles Lakers)

Nikola Jokić (Denver Nuggets)

Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Dončić (Dallas Mavericks)

Člani začetne peterke na tekmi All-Star iz vzhodne konference Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Kevin Durant (Brooklyn Nets)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

