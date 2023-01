Dončić po drami tragični junak Dallasa

Košarkarji Dallas Mavericks z Luko Dončićem so v ligi NBA zabeležili še drugi zaporedni poraz. V noči na sredo so bili v American Airlines Areni po drami s 127:126 boljši košarkarji Washington Wizards, pri katerih je zaradi poškodbe gležnja manjkal Kristaps Porzingis. Dončić je tekmo končal pri 41 točkah, 15 skokih in šestih asistencah, a je v zadnjem napadu gostov najprej storil prekršek, nato pa je v zadnji akciji svoje ekipe še zapravil žogo. Vlatko Čančar je ob tesni zmagi Denverja nad New Orleans Pelicans (99:98) dosegel dve točki, Chicago Bulls pa so brez Gorana Dragića, ki je zbolel, po preobratu klonili proti Indiani Pacers (110:116).

Predstave slovenskih košarkarjev: Luka Dončić: 41 točk (16/25 za 2, 0/4 za 3, 9/12 prosti meti), 15 sk., 6 as., 1 ukr. žoga, 3 izg. žoge v 37:46

Vlatko Čančar: 2 točki (1/2 za 2, 0/3 za 3), 3 sk., 1 as. v 14:07

Goran Dragić: / (bolezen)

Košarkarji Dallasa so po novi tesni končnici ostali brez še ene pomembne zmage. V domači American Airlines Areni so na koncu s 126:127 klonili proti Washington Wizards. Luka Dončić je bil na koncu z 41 točkami, kljub temu da ni dosegel niti ene trojke (16/25, 0/4 za 3, 9/12 prosti meti), 14 skoki, šestimi asistencami in eno ukradeno žogo prvi igralec srečanja, a je v končnici postal tragični junak svoje ekipe. Slovenski košarkar je sicer 36,4 sekunde pred koncem iz fadeawaya zadel za vodstvo Dallasa s 126:125, nato je 15 sekund pred koncem še ukradel žogo, a je ob prekršku Washingtona zadel le enega od dveh prostih metov in zatem besno strgal svoj dres.

Po minuti odmora ob izenačenju so Dončiću v obrambi nad Kylom Kuzmo dosodili prekršek, 23-letni Slovenec je ob tem vztrajal, da ni storil osebne napake in zahteval pregled z videoogledom, kar so sodniki tudi storili, a ostali pri svoji odločitvi. Kuzma je nato zadel le drugi prosti met, Dallas pa je imel nato po minuti odmora na voljo pet sekund za svoj zadnji napad. Žoga je seveda takoj pristala v rokah Dončića, ki so ga Wizards uspešno podvajali, zato je ob poskusu podaje Spencerju Dinwiddieju najprej žoga ob stiku z enim izmed gostov poletela v avt. Tudi v drugem poskusu napada se je Dončić 1,2 sekunde pred koncem odločil za podajo, a je žogo ob identični situaciji kot pred tem ukradel Delon Wright in zapečatil usodo domače ekipe.

Zaključek tekme:

Nova tehnična napaka

Dončić je tako v American Airlines Areni znova tudi pred očmi očeta Saše in družine, kljub temu da je še desetič v sezoni presegel mejo 40 doseženih točk, zapustil zelo nezadovoljen. Ob tem je Dončić na srečanju z Washingtonom zabeležil še svojo enajsto tehnično napako v sezoni in je tako le še pet tehničnih napak oddaljen od morebitnega suspenza, medtem ko je do konca rednega dela sezone še 33 tekem. Če pride do suspenza, pravila lige NBA sicer zatem narekujejo tekmo suspenza na vsaki dve novi prejeti tehnični napaki. "Mislim, da si nisem zaslužil tehnične napake, sodnikom sem dejal povsem enako kot nekdo drug, ki ni prejel tehnične napake. Ni pomembno, kaj sem rekel, a tako je bilo. Ne obremenjujem se s suspenzom, moje misli so le pri zmagovanju tekem," je po tekmi o tej tematiki povedal Ljubljančan.

Dončić z družino:

Dončić z očetom pred začetkom srečanja Foto: Reuters

Luka de la mano de sus hermanas y acompañado por su papá. Así llegó la familia Doncic hoy al American Airlines Center. 🥰 #MFFL pic.twitter.com/KCa5LUMrZY — Dallas Mavericks en español (@Dallasmavsesp) January 25, 2023

Dončić: Ta poraz je moja krivda

Obračun v Dallasu je bil sicer skozi celotno tekmo zelo izenačen, o čemer priča tudi dejstvo, da je Washington vodil z največ osmimi, Dallas pa s sedmimi točkami prednosti. Pri Dallasu se je znova močno poznala odsotnost Christiana Wooda, medtem ko je Dončić še drugič v sezoni ostal brez obračuna s Kristapsom Porzingisom, ki je srečanje izpustil zaradi poškodbe gležnja. Pri Mavericks je bil po Dončiću, ki je 35 točk dosegel že v prvih treh četrtinah, drugi strelec ekipe z 22 točkami in devetimi skoki Dwight Powell, Spencer Dinwiddie je 20 točkam pristavil še osem asistenc, Josh Green je dosegel 16 točk. Pri tekmecih je Kuzma srečanje končal pri 30 točkah, Bradley Beal jih je dosegel 22. Dallas je zadel deset trojk iz 30 poskusov.

Dallas je izgubil že četrto zaporedno tekmo. "Ta poraz je moja krivda. Bil sem res jezen. V zadnjem napadu sem izgubil žogo, to je bila moja napaka," je bil po koncu razočaran Dončić. "Dokler ne zmagamo, se ne morem veseliti svojih predstav, tudi sam vem, da lahko veliko stvari storim še bolje. Tako da vsi ti porazi slonijo tudi na meni. Ti porazi sicer ne načenjajo moje samozavesti, bolj sem vznemirjen, ker ne moremo dobiti takšnih tekem," je še dejal slovenski košarkar. Razočaran je bil tudi Dinwiddie. "Ne bi se smeli spustiti v njihovo igro. Naših 126 točk bi moralo biti več kot dovolj za našo zmago. Proti 'slabšim' nasprotnikom moramo pokazati več spoštovanja in biti boljši," je dejal Američan.

Predstava Dončića:

Mavericks bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na petek, ko jih čaka gostovanje pri Phoenix Suns (4.00).

Čančar je dosegel dve točki. Foto: Reuters

Košarkarji Denverja so proti New Orleans Pelicans zabeležili še 34. zmago v tej sezoni. Tekmo je slabih 17 sekund pred koncem s košem odločil Nikola Jokić, na drugi strani je nato najprej zgrešil Herb Jones, nato pa je poskus za tri zgrešil še C. J. McCollum. Jokić se je na koncu s 25 točkami, 11 skoki in desetimi asistencami spet podpisal pod trojni dvojček, 25 točk pa je dosegel tudi Jamal Murray. Vlatko Čančar je na parketu preživel dobrih 14 minut, v katerih ni bil pri metu. Dosegel je dve točki (1/2 za 2, 0/3 za 3), tri skoke in eno asistenco. Pri New Orleans je McCollum dosegel 20 točk, Jose Alvarado pa 17.

Vrhunci tekme:

Košarkarji Chicago Bulls so brez Gorana Dragića, ki je zbolel, s 110:116 morali priznati premoč Indiani Pacers, čeprav so Bulls na srečanju vodili tudi z 21 točkami naskoka. V izenačeni končnici je Chicago po košu DeMara DeRozana 1:13 pred koncem še vodil s 108:107, nato pa so do konca domači z delnim izidom 8:2 obračun prevesili v svojo korist. Pri Chicagu je bil na koncu s 33 točkami najbolj učinkovit DeRozan, Nikola Vučević je 20 točkam dodal še osem skokov, pri Indiani sta Myles Turner in Bennedict Mathurin dosegla po 26 točk. Chicago je tako prekinil niz treh zaporednih zmag, Indiana pa je na drugi strani sklenila niz kar sedmih zaporednih porazov.

Odličen strelski večer pa je za LeBronom Jamesom, ki je sicer ob obračunu ekip iz Los Angelesa, moral z Lakersi s 115:133 priznati premoč Clippersom. Ameriški veteran je srečanje končal pri 46 točkah (7/15 za 2, 9/14 za 3, 5/5 prosti meti), osmih skokih in sedmih asistencah. Pri zmagoviti ekipi je Paul George dosegel 27 točk in devet skokov.

Liga NBA, 24. januar:

Lestvica:

