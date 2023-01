LeBron James dobil novega soigralca pri Lakers

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarsko moštvo Los Angeles Lakers, za katerega igra tudi zvezdnik LeBron James, se je okrepilo z Japoncem Ruijem Hachimuro, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V lovu na končnico je to prva menjava, ki so jo v severnoameriški ligi NBA opravili jezerniki, ki trenutno zasedajo šele 12. mesto v vzhodni konferenci.

Toda razlika do mest, ki ob koncu rednega dela prinašajo nastop v končnici, je majhna. Do tretjega mesta namreč Lakers loči pet zmag, do šestega, ki prinaša neposredno uvrstitev v končnico, pa vsega tri.

Razliko želijo pri 17-kratnih prvakih lige NBA zmanjšati z japonskim krilnim košarkarjem. V zameno za Hachimuro so jezerniki v Washington poslali Kendricka Nunna in več izborov na prihodnjih naborih, so sporočili na svoji spletni strani.

Hachimura je za Wizards v tej sezoni zbral 30 nastopov in v povprečju dosega 13 točk in 4,2 skoka. Štiriindvajsetletnika je Washington na naboru leta 2019 izbral kot devetega po vrsti, potem ko je tri leta uspešno igral za univerzo Gonzaga.

Lakers sicer že več tednov igrajo brez poškodovanega Anthonyja Davisa, ki naj bi se po informacijah medijske hiše EPSN vrnil prihodnji teden.

Konec prestopnega roka bo sicer 9. februarja.

