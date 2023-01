Luki Dončiću se v Dallasu ni izšlo po željah #video

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v ligi NBA z Dallasom doma ostal praznih rok proti Atlanti (122:130). Dosegel je 30 točk, od tega kar 19 v uvodni četrtini, po dolgem času sta mu na parketu pomagala povratnika Dorian Finney-Smith in Josh Green, a tudi to ni zadoščalo za zmago. Mavericks so padli v rezultatsko krizo, saj so na zadnjih šestih tekmah zmagali le enkrat.

Dallas Mavericks : Atlanta Hawks 122:130 (37:40, 62:65, 97:98)

Učinek Luke Dončića: 30 točk (2/8 za tri, 7/11 za dve, 10/12 prosti meti), 4 sk., 8 as., 7 izg. žog v 39 minutah

Najboljši strelci: Dončić 30, Wood 22, Dinwiddie 20, Bullock 18, Finney-Smith in Green 9, Powell 6; Murray 30, Collins 19, Young 18, Capela 16, Bogdanović 12, Hunter in Okongwu 11, Griffin 10

Začelo se je atraktivno in slovesno. Navijači so si oddahnili, ko je Dallas Mavericks pred tekmo uradno naznanil, da bo Luka Dončić po tekmi ''predaha'', ko je zaradi bolečin v levem gležnju izpustil drugo gostovanje v Portlandu, zagotovo nastopil proti Atlanti. Ker sta se na parket vrnila tudi Dorian Finney-Smith in Josh Smith, ki že dolgo nista mogla pomagati soigralcem in tako dočakala letošnji krstni nastop, se je v očeh gostiteljev dvigoval optimizem. Verjeli so, da bi lahko skromen izkupiček z nedavne turneje, ko so na petih gostovanjih zmagali zgolj enkrat (Dončić, najboljši strelec lige NBA, je izpustil dve tekmi), popravili in dokazali, kako zmorejo premagovati tudi kakovostnejše ekipe, ne pa zgolj tiste z repa razpredelnice ali velikim številom odsotnih zvezdnikov.

Tako je bilo v Dallasu vse pripravljeno na spektakel, ki ga je s svojim prihodom začinil še Saša Dončić. Oče najbolj prepoznavnega slovenskega športnika na svetu je ponosno zaploskal 23-letnemu sinu, ki je pred začetkom tekme prejel priznanje za najboljšega igralca zahodne konference meseca decembra.

Ko pa se je začel dvoboj, so gostje hitro pokazali, kako so v Teksas prišli z jasno namero, da podaljšajo zmagoviti niz in se razveselijo četrte zaporedne zmage. O tem, v katero smer bi lahko peljala tekma v dvorani American Airlines Center, je namignila že uvodna minuta. Atlanta je povedla s 4:0, Dallas pa je izgubil kar tri žoge. Pri tem je prednjačil prav Dončić, ki se je nato kot prvi pri gostiteljih vpisal med strelce. V uvodni četrtini je bil zelo razigran. Ko ga je začel kriti Clint Capela, ga je večkrat prelisičil v napadu. Iz igre sploh ni mogel zgrešiti, vsaj kar se tiče meta za dve točke, Mavericks pa so postopno manjšali zaostanek. Gostov, ki so marljivo polnili koš Dallasa, vendarle niso mogli ujeti. Nadaljevala se je slabša igra v obrambi, s katero so se pred dnevi dvakrat zapored poigravali košarkarji Portlanda. Čeprav je Dončić v določenem trenutku dosegel devet točk zapored, na koncu pa razigrano predstavo v uvodni četrtini kronal kar z 19 točkami, so gostitelji še vedno zaostajali (37:40). LD77 je zanimivo dosegel več točk od vseh soigralcev skupaj, vseh šest, ki se je še uvrstilo na seznam strelcev (Bertans, Bullock, Dinwiddie, Finney-Smith, McGee in Wood), je v uvodnih 12 minutah doseglo tri točk.

V nadaljevanju se je Dallas z ''rezervno'' postavo nekajkrat nevarno približal Atlanti, navijače je na noge spravil Spencer Dinwiddie z izjemnim prodorom in zverinskim zabijanjem za 40:44. Ko se je Dončić sredi druge četrtine vrnil na parket, so Mavericks zaostajali za -5, takrat pa je Ljubljančan naletel na številne težave, saj so ga košarkarji Atlanti začeli podvajati. Onemogočili so ga v napadu, tako da se je osredotočal bolj na iskanje prostih soigralcev in nabiranje asistenc. Dallas je bil blizu, izenačil je na 58:58, na počitek pa po koncu prvega dela vseeno odšel z majhnim zaostankom (62:65) in nenavadnim razmerjem Dončićevih strelskih izkupičkov. Če je v prvi četrtini nasul tekmecu kar 19 točk, pa ni v drugi dosegel niti ene točke. Za še slabšo voljo je poskrbela tretja osebna napaka, ki jo je prejel le nekaj sekund pred koncem polčasa.

V drugem polčasu pa je Dallasu vendarle steklo. Sledilo je nekaj vročih minut, v katerih je ob Dončiću izstopal tudi Christian Wood. V tretji četrtini je prispeval kar 11 točk, ponos slovenske košarke pa je po trojki, ko ga je neuspešno pokrival Bogdan Bogdanović, poskrbel za prvo vodstvo teličkov (75:73) na tekmi. Slabih devet minut do konca tretje četrtine. Dallasu se je odprlo, z delnim rezultatom 13:0 je prevzel pobudo in ušel na kar 83:73 (+10), a veselje Kiddovih izbrancev ni trajalo dolgo. Gostje so hitro vrnili udarec, prek Dejounteja Murrayja in Johna Collinsa, ki sta zadevala v serijah, se z delnim rezultatom 8:0 povsem približala Dallasu, nato pa se je prebudil še Srb Bogdanović in jeziček na tehtnici znova prevesil na stran Atlante.

V zadnjo četrtino je Atlanta vstopila s tesnim vodstvom 98:97, ki pa ga je pozneje izdatneje povišala. Čeprav se je pri Dallasu strelsko prebudil še Dinwiddie, znova pa je z visokim odstotkom meta za tri točke navdušil Reggie Bullock (trojke je metal 4/7), je pridno polnila koš tudi Atlanta. Obramba Dallasa znova ni bila na želeni ravni. Štiri minute pred koncem je Atlanta tako ušla že na +8 (121:113), a se gostitelji niso predali. Niti pod razno. Sledil je delni rezultat 7:0, Dallas se je po košu Dončića približal na -1 (120:121), zadišalo je po popolnem preobratu, a je nato sledila najverjetneje odločilna poteza na srečanju. Atlanta je zapravila napad, žoga je zgrešila cilj, a jo je ujel Clint Capela in zbral enega izmed številnih dragocenih skokov v napadu. Žoge se je dokopal Murray in utišal navijače Dallasa z novo trojko. Atlanta je tako ušla na +4 (124:120) in spravila Mavericks v zelo zahteven položaj, do konca dvoboja pa ob številnih izkoriščenih prostih metih Traeja Younga, ki je dvoboj končal z dvojnim dvojčkom (18 točk in 12 asistenc), prednost še povišala.

Dallas je skušal čudežno preobrniti potek srečanja in ujeti goste, a so bili vsi meti za tri točke nenatančni. Tudi tisti Dončića, ki je zgrešil zadnjih pet metov za tri točke na srečanju, dvoboj pa tako končal pri 30 točkah, 8 asistencah, zgolj 4 skokih, kar priča o prevladi gostov pod košem, a tudi kar sedmih izgubljenih žogah, po čemer v tej sezoni ni toliko slovel.

Gostje so se na krilih odličnega meta za tri točke (13/26 – 50 odstotkov) razveselili četrte zaporedne zmage, s katero so si še izboljšali položaj na vzhodni konferenci, Dallas pa si je že s petim porazom na zadnjih šestih tekmah pokvaril izkupiček in se lahko zahvali le pretirani izenačenosti na lestvici, da na zahodu še vedno zaseda tako visoko mesto. Zdaj je razmerje zmag in porazov 24-22.

Dončić je po tekmi najprej pristopil do Bogdanovića, s katerim se je pred šestimi leti meril v finalu EuroBasketa. Takrat je imel več razlogov za zadovoljstvo Luka, tokrat pa je zmaga pripadla Beograjčanu. Nato je sledil še objem s Traejem Youngom, s katerim ga povezuje košarkarska javnost v Severni Ameriki vse od nabora.

V središču zanimanja je bil zvezdniški dvoboj med igralcema, ki ju je usoda na naboru lige NBA pred petimi sprva popeljala v obratno smer, a sta nato Dallas in Atlanta sklenila dogovor, po katerem je postalo jasno, da se bo Luka Dončić pridružil moštvu iz Teksasa, Trae Young pa postal prvi mož franšize Atlanta Hawks. Zanimivo je, da sta se vrstnika, Young je pol leta starejši od Ljubljančana, v karieri pomerila šestkrat. Uspešnejši je Dončić, ki se je veselil štirih zmag. Čeprav oba igralca pogosto dosegata veliko število točk, na medsebojnih srečanjih nista še niti enkrat presegla meje 30 točk. Se bo tako danes pisala zgodovina?

