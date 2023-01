Umrl trikratni prvak lige NBA, strelec prve trojke v zgodovini košarke

Pisal se je 12. oktober 1979. Začela se je nova sezona lige NBA, ki je prinašala pomembno novost, možnost meta za tri točke. Kot prvi ga je izkoristil Chris Ford. Z natančnim metom je kot prvi košarkar na svetu zadel trojko, tekmec je bil Houston.

Trojka, s katero se je Chris Ford leta 1979 zapisal v zgodovino:

Ford, ki je bil takrat star 30 let, je takrat nosil dres Boston Celtics. Bil je branilec, uvodnih šest sezon v ligi NBA (1972-78) je nastopal za Detroit, nato pa se preselil v Boston, kjer je leta 1981 postal prvak lige NBA. S tem pa se njegova zbirka naslovov, čeprav je kmalu za tem sklenil igralsko kariero, še ni končala.

Larry Bird shares his thoughts on the news of Chris Ford’s passing. pic.twitter.com/oV9xFI3MNu — Boston Celtics (@celtics) January 18, 2023

S Kelti se je veselil tudi v letih 1984 in 1986, ko je že opravljal vlogo pomočnika trenerja. Pozneje je postal tudi prvi strateg Bostona. To odgovorno nalogo je opravljal med letoma 1990 in 1995, v ligi NBA pa je vodil še Milwaukee, Los Angeles Clippers in Philadelphio. Leta 2004 je sklenil trenersko kariero, enega izmed vrhuncev pa ej dočakal leta 1991, ko je vodil zasedbo na zvezdniški tekmi All-Star.