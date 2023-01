DeMar DeRozan, Nikola Vučević, Zach LaVine ... In seveda Goran Dragić. Nekaj zvezd lige NBA bo v četrtek zvečer igralo na evropskem parketu. V Parizu se bo zgodila t. i. pariška tekma rednega dela sezone. Chicago Bullse "gostijo" Detroit Pistons. Pred tekmo pa so si košarkarji vzeli čas za ogled francoske prestolnice.

Goran Dragić in Chicago Bulls so zadnjo tekmo odigrali v nedeljo, ko so prvič po 11 tekmah premagali Golden State Warriors. Naslednjo tekmo igrajo v četrtek. Ta bo nekaj posebnega. Z Detroit Pistons se bodo pomerili v Parizu. V francoski prestolnici so od ponedeljka. Sledili so si promocijske aktivnosti, novinarske konference, pa tudi druženje in ogled mesta. Kapetan slovenske reprezentance se je srečal tudi z nekdanjim NBA-jevcem in zdajšnjim generalnim sekretarjem KZS Rašom Nesterovićem.

Seveda pa so se s soigralci sprehodili tudi pod slovitim Eifflovim stolpom. Iz objav na družabnih medijih lahko razberemo, da se imajo super.

"O moj bog, v Parizu smo," v smehu izpod Eifflovega stolpa sporoča Goran Dragić:

A zabave bo kmalu konec, saj ne gre zgolj za promocijsko tekmo v Evropi, ampak dejansko za tekmo rednega dela lige NBA. In Chicago Bulls zmage potrebujejo. Trenutno so pri 20 zmagah in 24 porazih, kar jih na lestvici vzhodne konference uvršča na deseto mesto.

Detroit Pistons so sicer ena slabših ekip sezone, imajo namreč samo 12 zmag in kar 35 porazov, tako da bi zmaga morala romati v vetrovno mesto. To bo prva tekma lige NBA v Evropi po treh letih.