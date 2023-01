Šaljiva opazka Američanov. Oče Luke Dončića? Ne, gospod Neverjetni!

Nekdanji slovenski košarkar Saša Dončić je v noči na četrtek v Dallasu spremljal dvoboj lige NBA, na katerem so Mavericks navkljub 30 točkam njegovega sina Luke Dončića doživeli poraz proti Atlanti (122:130). Televizijske kamere so ga med prenosom večkrat pokazale od blizu, na družbenih omrežjih pa so se znova obudile domiselne primerjave o podobnosti očeta najboljšega strelca lige NBA in risanega junaka iz uspešnice Neverjetni.

O tem, kako kot oče doživlja fenomen Luke Dončića, največjega športnega ambasadorja Slovenije na svetu, se je nedavno razgovoril na Sportalu v sobotnem intervjuju. Tokrat ni zamudil priložnosti, da je v živo zaploskal 23-letnemu sinu, enem največjih zvezdnikov lige NBA, ki je pred srečanjem z Atlanto prejel prestižno priznanje za najboljšega igralca zahodne konference preteklega meseca.

LD77 je znova navduševal, že v uvodni četrtini dosegel kar 19 točk, v nadaljevanju pa so gostje zanj le našli primerno protiorožje. Na koncu je prvi strelec lige NBA prispeval 30 točk, Mavericks pa so proti Hawks ostali prekratki za osem točk in še petič na zadnjih šestih tekmah izkusili grenkobo poraza.

V Dallasu so zelo ponosni na slovenskega košarkarja. Izjemne časti je deležen tudi njegov oče Saša, od katerega je Luka podedoval športne gene in se v mladih letih odpravil po njegovih stopinjah. Kmalu ga je prekosil in ustvaril kariero, s kakršno slovenska košarka pred njim še ni imela opravka. Spada med najboljše košarkarje na svetu, česar se ponosno zaveda tudi njegov oče.

Televizijske kamere so ga med srečanjem, ko je spremljal dvoboj v neposredni bližini lastnika franšize Marka Cubana, večkrat pokazale od blizu, na družbenih omrežjih pa so se obudile šaljive opazke, kako je Saša Dončić v bistvu gospod Neverjetni. Tisti junak iz risanega filma, ki zmore neverjetne stvari. Takšne, ki jih zelo rad na parketu počne tudi Luka Dončić.

Na Twitterju tako ni manjkalo primerjav, ob katerih so se lahko ljubitelji košarke na lastne oči prepričali o neverjetni podobnosti obraza starejšega Dončića in gospoda Neverjetnega. Zgolj naključje?

Luka Doncic’s dad at the game pic.twitter.com/aYsuA7pOfZ — Ted Buddwell 🏀🏈 (@TedBuddy8) January 19, 2023

Nekateri uporabniki Twitterja so si dali duška s šalami in zapisali, kako si je Saša Dončić, "dedek Devina Bookerja", ogledal prvič dvoboj Dallasa v živo. S tem so ciljali na opazke iz prejšnje sezone, ko je Dončić v končnici lige NBA zasenčil zvezdnika Phoenixa do te mere, da ni manjkalo fotomontaž, na katerih sta se predstavljala v vlogah nasmejanega očeta (Dončić) in objokanega dojenčka (Booker).

Luka Doncic's father, Devin Booker's grandfather, attended his first Mavericks game tonight 👏 pic.twitter.com/UaS1xjH6bw — Buttcrack Sports (@ButtCrackSports) January 19, 2023