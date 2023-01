Dallasov šef zanika, da bi Luka ukazoval. Oglasil se je tudi Dončić.

Luka Dončić in Mark Cuban nista zadovoljna s predstavami na zadnjih treh tekmah, na katerih so Dallas Mavericks izgubili.

Po dobrih predstavah in sedmih zaporednih zmagah se je vlak Dallas Mavericks nekoliko ustavil. Na naslednjih osmih dvobojih so Luka Dončić in soigralci zabeležili kar šest porazov, vključno z današnjim proti Atlanta Hawks. Že pred tekmo se je govorilo, da naj bi slovenski zvezdnik zahteval kadrovske spremembe, vendar lastnik kluba Mark Cuban izpostavlja, da se Luka ne vtika v morebitne rošade igralcev.

Novinar ESPN Tim MacMahon, ki je bil lani poleti tudi v Sloveniji in si nato ogledal tudi del EuroBasketa v Nemčiji, je pisal, da naj bi Luka Dončić močno nakazal, da si želi nadgradnjo ekipe pred 9. februarjem, ko se v ligi NBA konča prestopni rok in da naj bi to na glas izrazil tudi direktorju kluba Nicu Harrisonu. Vodstvo kluba se je hitro odzvalo in odgovorilo. In to kar prvi mož Mark Cuban: "Tim MacMahon se je zelo zmotil. Luka ni nikdar predlagal, spraševal, zahteval ali se sploh pogovarjal glede sprememb v moštvu."

Na govorice se je po tekmi z Atlanto odzval tudi Dončić. "Ljudje, ki so okoli mene, vedo, da to ni res. Res je, da se več kot prej pogovarjam tako z Nicom kot z drugimi, več kot sem se prej. A nikoli se z njimi ne pogovarjam na način, da bi kaj zahteval. Imamo odličen odnos in dobro komunikacijo, ki poteka res le med nami," je vse govorice zanikal Dončić.

Se obeta okrepitev?

A nekaj je jasno. Luka nenehno izpostavlja, da ga zanima vrh lige NBA. Za ta podvig bo okoli sebe potreboval pravo ekipo. V zadnjem obdobju Dallasu zvezde niso naklonjene. Zabeležil je tretji zaporedni poraz in šestega na zadnjih osmih tekmah. Dobrodošlo je, da je spet v pogonu dalj časa odsotni Dorian Finney-Smith, proti Atlanti pa sta še vedno manjkala Tim Hardaway jr. in Max Kleber.

Vodstvo Dallasa je bilo v zadnjih letih aktivno ob koncu januarja oziroma začetku februarja, ko se je iztekal rok za menjavo igralcev. In če se bo trend slabših predstav nadaljeval, lahko v kratkem pričakujemo, da bi lahko Luka dobil kakšnega novega soigralca.

Tesen boj za končnico

Za zdaj je sicer Dallas še v dobrem položaju, če gledamo lestvico zahodne konference, v kateri zaseda peto mesto. A je treba izpostaviti, da imata Portland in Phoenix, ki sta na enajstem in dvanajstem mestu – torej nimata možnosti za kvalifikacije za končnico – le tri zmage zaostanka.

Dallas je poleti izgubil močno pogajalsko orožje za menjavo igralcev, potem ko se je Jalen Brunson odločil, da sklene pogodbo z New York Knicks. Zato pa so Teksašani s Christianom Woodom dobili dobrega krilnega centra, ki je ekipi dal širino.

A v zadnjem obdobju v oči bode slaba obramba. Proti Portlandu so pri obeh porazih prejeli 140 oziroma 136 točk, ponoči doma proti Atlanti pa 130 točk. "Mislim, da smo trenutno v obrambi zares slabi. Na zadnjih treh tekmah smo skoraj vsakič prejeli okoli 130 točk, tako da moramo to popraviti. Josh (Green, op. p.) in Doe (Dorian Finney-Smith, op. p.) sta se komaj vrnila po poškodbah, zato je povsem običajno, da potrebujeta nekaj več časa, a vseeno sta naredila dobro delo. Ne posamezniki, ampak kot celotna ekipa moramo delati bolje, veliko bolje moramo tudi komunicirati v obrambi. Mislim, da naš napad ni težava, a prejemamo veliko preveč točk. Enako energijo in delo moramo vložiti tudi v obrambo," je po porazu z Atlanto dejal slovenski košarkar.

Na vprašanje, zakaj ima Dalals toliko težav v ekipi, je Dončić odgovoril, da ne ve. "Če bi vedeli, potem verjetno ne bi imeli težav," je dejal najboljši strelec lige NBA, ki v povprečju na parketu preživi več kot 37 minut, v zadnjem času je imel nekaj težav tudi z utrujenostjo. "Glava je še najbolj utrujena od vsega. Ritem je res naporen, vsak drugi dan je treba igrati skoraj 40 minut. Sem utrujen, a na koncu koncev je to moje delo, ki ga je treba opraviti in iti naprej. Sodniki puščajo veliko kontaktne igre, a tako pač je. Naučiti se moram padati, ker vedno padem na komolce (smeh, op. p.)," se je pošalil slovenski košarkar, ki ga naslednja preizkušnja z Dallasom čaka v noči na soboto, ko bo Dallas gostil Miami Heat.

