Španska košarkarska zveza je uradno potrdila izvedbo izjemnega košarkarskega turnirja v okviru praznovanja stote obletnice delovanja. Del zvezdniške družbe v Malagi med 11. in 13. avgustom bo tudi slovenska košarkarska reprezentanca, so sporočili iz KZS. Poleg gostiteljev in slovenske reprezentance bodo na enem izmed največjih poletnih športnih dogodkov nastopile še Združene države Amerike.

Kot so danes potrdili na KZS, bo špansko mesto Malaga poleti gostilo pravi košarkarski spektakel. Dva tedna pred začetkom svetovnega prvenstva na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji se bodo v Andaluziji, na povabilo ob praznovanju stote obletnice delovanja španske košarkarske zveze, zbrale reprezentance Združenih držav Amerike, Slovenije ter gostiteljice Španije.

V športni palači José Martín Carpena, ki sprejme okoli 11.500 gledalcev, se bosta v petek, 11. avgusta, pomerili Slovenija in Španija, dan kasneje se bo slovenska reprezentanca pomerila z Združenimi državami Amerike, za konec turnirja pa bo v nedeljo na sporedu še dvoboj med Španijo in ZDA.

Španci so lani septembra postali evropski prvaki. Foto: Reuters

Turnir bo vsem trem reprezentancam služil kot odlična priprava na svetovno prvenstvo, ki se bo na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji začelo 25. avgusta. Reprezentanci Španije in Združenih držav Amerike sta osvojili zadnje štiri naslove svetovnih prvakov. Španci so bili najboljši leta 2006 na Japonskem in leta 2019 na Kitajskem, Američani pa v letih 2010 in 2014.

Slovence tako med pripravami na svetovno prvenstvo čakajo res izjemni tekmeci. Že od začetka leta je namreč znano, da se bodo Slovenci 2. avgusta v Ljubljani in 4. avgusta v Atenah pomerili z Grki. Vodstvo reprezentance sicer ureja še zadnje podrobnosti glede programa priprav. Želi si, da bi ekipa odigrala še eno ali dve pripravljalni tekmi. Dokončen program in vsi tekmeci bodo znani po opravljenem žrebu skupin, ki bo 29. aprila v Manili.

Še pred vročim poletjem Slovence čaka še zadnje kvalifikacijsko okno. 24. februarja se bodo v Talinu pomerili z Estonijo in 27. februarja v Kopru z Izraelom.

