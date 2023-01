Nov udarec za Dončića in Dallas

Christian Wood in Luka Dončić sta najboljša strelca in skakalca Dallas Mavericks v tej sezoni.

Christian Wood in Luka Dončić sta najboljša strelca in skakalca Dallas Mavericks v tej sezoni. Foto: Reuters

Košarkarji Dallasa imajo že tako opravka z rezultatsko krizo, saj so na zadnjih šestih nastopih kljub odmevnim predstavam prvega strelca lige NBA Luke Dončića zmagali le enkrat, zdaj pa jih čaka še zahtevnejše delo, saj so najmanj za teden dni ostali brez Christiana Wooda. Tako ne bodo mogli računati na drugega najboljšega strelca in pomembnega igralca v boju pod košem, kjer so že tako oslabljeni zaradi odsotnosti nemškega centra Maxija Kleberja.

Košarkarji Dallasa ne morejo biti zadovoljni z zadnjimi nastopi. Na zadnjih šestih tekmah so doživeli kar pet porazov, nazadnje doma proti Atlanti (122:130). Na tej tekmi si je levi palec poškodoval Christian Wood, zdravniki pa so mu prižgali rdečo luč in predpisali vsaj enotedenski počitek.

Wood je v tej sezoni drugi najboljši strelec (18,4 točke) in skakalec (8,4 skoka) Dallasa. Nekdanji zvezdnik Houston Rockets si je zlomil kost v levem palcu že v drugi četrtini, a nato s pomočjo obližev le odigral dvoboj do konca. Zdaj bo okreval vsaj teden dni, nato ga čaka nov podroben zdravniški pregled. Za zdaj je tako jasno, da bo krilni center odsoten na naslednjih štirih tekmah Dallas Mavericks, kar je velik udarec za Luko Dončića in soigralce. Odkar ga je trener Jason Kidd uvrstil v začetno peterko in mu namenja večjo minutažo, je Wood eden ključnih igralcev Dallasa. Na zadnjih desetih tekmah ga je spremljalo povprečje 21,6 točke in 10,1 skoka.

Christian Wood se je iz Houstona v Dallas preselil lansko poletje v sklopu menjav igralcev. V obratno smer so se odpravili Marquese Chriss, Trey Burke, Sterling Brown in Boban Marjanović. 27-letni košarkar bo v tej sezoni oddelal zadnje leto triletne pogodbe, ki ga je vezala s Houstonom. Vredna je 41 milijonov ameriških dolarjev. Za zdaj se še ne ve, ali mu bo Dallas ponudil novo štiriletno pogodbo. Foto: Reuters

Dallas pod košem že tako pogreša Nemca Maxija Kleberja (poškodba stegenske mišice), zato bo še večja odgovornost padla na edina preostala višja košarkarja v ekipi, Kanadčana Dwighta Powlla in Američana JaValeja McGeeja, ki se je Dallasu pridružil lani, a za zdaj ni upravičil pričakovanj strokovnega vodstva. V zadnjem obdobju zelo trpi obrambna igra Teličkov. Njihovi tekmeci so na zadnjih treh tekmah vselej dosegli vsaj 130 točk.

Dallas z razmerjem zmag in porazov 24-22 zaseda peto mesto zahodne konference, po porazu proti Atlanti pa bo znova na delu v domači dvorani, v noči na soboto bo gostil Miami Heat.