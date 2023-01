Roglič zaploskal Dragiću, Curryju ni pomagala niti nora trojka s svoje polovice #video

Zlati slovenski kapetan Goran Dragić se je s svojimi Chicago Bulls veselil zmage s 126:108 nad Detroit Pistons. Slovenski as je v slabih 14 minutah igre prispeval tri točke, dva skoka in dve asistenci, tekma lige NBA pa je bila odigrana v Parizu. V živo jo je spremljal tudi slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič. V poslastici večera je Boston v ponovitvi lanskega finala po podaljšku ugnal Golden State, kateremu ni do zmage pomagala niti atraktivna trojka, dosežena z druge polovice igrišča.

V postavo čikaških Bikov se je po treh tekmah odmora vrnil DeMar DeRozan in bil s 26 točkami drugi strelec tekme. Prvi je bil s tridesetimi Zach LaVine. Najboljši strelec pri poražencih pa je bil Hrvat Bojan Bogdanović s 25 točkami. Slovenski veteran Goran Dragić je odigral 13:54 minute, v tem času dosegel tri točke (met za dve 1/3, za tri 0/1, prosti 1/1), tem pa dodal še po dva skoka in asistenci.

Spektakel se je odvil v dvorani Accor v pariški četrti Bercy, na polnih tribunah pa je bilo tudi nekaj zvezdniških imen, med katerimi je vsekakor tudi slovenski kolesarski as Primož Roglič. Ta ima na francosko prestolnico bolj grenke spomine, doslej mu namreč v petih poskusih še ni uspelo osvojiti znamenite Dirke po Franciji, ki se tradicionalno konča na Elizejskih poljanah v mestu luči. Leta 2020 je tam stal na drugi stopnički odra za zmagovalce, ko je moral premoč priznati mlajšemu rojaku Tadeju Pogačarju. Lani in predlani Zasavec Toura ni končal, saj je zaradi poškodb, ki jih je utrpel pri padcih, dirki zaključil predčasno.

Ob parketu številni zvezdniki. Športniki, glasbeniki ... Devetnajstletni Victor Wembanyama, mladi francoski fenomen, ki bo bržkone prvi izbor naslednjega nabora NBA, je sedel ob parketu, dvorano so do zadnjega napolnili številni zvezdniki, med njimi tudi košarkarji Magic Johnson, Richard Hamilton, Ben Wallace in Tony Parker, glasbeniki Pharrell Williams, Lil Baby in drugi, dirkači formule 1, med njimi tudi Charles Leclerc. Spektakel v Parizu sta v živo spremljala tudi 19-letni Victor Wembanyama ... Foto: Reuters Komisar lige Adam Silver je dejal, da sicer te tekme noče primerjati z ameriško tekmo zvezd All-Star: "Ne bi rad primerjal, vendar je to še najbližja stvar evropski tekmi zvezd, ki jo imamo." Kot je dodal Silver, gre tudi za praznovanje mednarodnega odtisa današnje lige NBA v svetu. Ko so biki z legendarnim Michaelom Jordanom leta 1997 gostovali v Parizu, je bil približno eden na 14 košarkarjev lige NBA rojen zunaj ZDA. Zdaj je to razmerje 1:4. ... in nekdanji zvezdnik lige NBA Earvin Magic Johnson. Foto: Reuters "Posebno je tudi, ker ne zastopamo le Detroita, ampak tudi celotno ligo NBA," je dejal trener batov Dwane Casey. "Blagovno znamko poskušamo postaviti na dobro mesto - na mesto, kjer košarka raste." "Super je, da si ljudje tukaj v Parizu lahko od blizu ogledajo ligo NBA," pa je menil trener bikov Billy Donovan in dodal: "Zaveš se, da šport tako pozorno spremljajo po vsem svetu. Bilo je neverjetno. Dvorana je bila razprodana." Naslednja tekma bike čaka v ponedeljek, ko bodo v domači dvorani v Chicagu gostili Atlanto. Vir: STA

Boston po štirih zaporednih porazih le ugnal Golden State

Jayson Tatum ni še nikoli v karieri na eni tekmi zbral 19 skokov. Vse do zadnjega srečanja z Golden Statom. Foto: Reuters V najbolj odmevnem obračunu večera je Boston v ponovitvi lanskega finala premagal Golden State. Dvoboj je bil tako izenačen, da je bil zmagovalec odločen šele po podaljšku. Kelti so zmagali s 121:118 in zmagoviti niz v ligi NBA podaljšali na osem tekem.

Jayson Tatum, eden izmed kandidatov za osvojitev priznanja MVP igralca sezone, je podiral mejnike. Prispeval je 34 točk in bil prvi strelec srečanja, a se tudi izkazal z 19 skoki, kar je njegov rekord kariere. Jaylen Brown, ''druga violina'' Bostona, je dal 16 točk, navijače pa najbolj navdušil s trojko, s katero je 19 sekund pred koncem rednega dela izsilil podaljšek. Celtics so tako po štirih zaporednih porazih končno občutili sladkost zmage proti bojevnikom iz San Francisca, za katere so največ točk dosegli Stephen Curry (29), Jordan Poole (24) in Klay Thompson (24). Branilci naslova so s tem doživeli nov udarec v boju za končnico. Na 23 gostovanjih so v tej sezoni zmagali le petkrat.

Za potezo srečanja je poskrbel Curry, ko je s svoje polovice ob koncu prvega polčasa zadel trojko, s katero je Golden State popeljal v vodstvo.

LOGO STEPH TO END THE HALF 🎯🔥 pic.twitter.com/iK0ymbdcjO — NBA on TNT (@NBAonTNT) January 20, 2023

Liga NBA, 19. januar:

Lestvica:

Preberite še: