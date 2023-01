Dragić se je vrnil v Chicago, gosti Younga

Goran Dragić in soigralci so se vrnili iz Pariza, kjer so v četrtek s 126:108 premagali Detroit Pistons. Svojo 46. tekmo v sezoni igrajo na domačem parketu, v noči na torek ob 2.00 gostijo Atlanto Hawks. Rezultate lahko na Sportalu spremljate v živo.

Atlanta ima 24 zmag in 23 porazov. Dobila je zadnje štiri gostujoče tekme. Je v dobri formi, saj so njeni igralci dobili sedem od zadnjih desetih tekem. Chicago že vso sezono niha v igri in rezultatih. Na zadnjih desetih tekmah so zmagali petkrat. So pa dobili zadnji medsebojni obračun z Atlanto. Pred mesecem dni so zmagali s 110:108. DeMar DeRozan je dal 28 točk, Trae Young pa 34.

Liga NBA, 23. januar:

Lestvica: