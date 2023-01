Slaba obramba, katastrofalni prosti meti, poraz za Dončića

Dallas Mavericks so izgubili proti enemu največjih rivalov v ligi NBA, proti Los Angeles Clippersom. Ob porazu z 98:112 (23. poraz v sezoni) je dal Luka Dončić 29 točk (met iz igre 9 od 21, za tri 3 od 7) in imel deset skokov in štiri asistence. Razliko so naredili tudi prosti meti, saj jih je Dallas zadel le 15 od 26 (pet jih je zgrešil Dončić), Los Angeles pa 30 od 31. Četrti poraz na zadnjih petih tekmah.

Luka Dončić Foto: Guliver Image Na petkovi tekmi z Miamijem je Dallas z Luko Dončićem prekinil niz treh porazov, v nedeljo pa so igrali z Los Angeles Clippers. Luki je nasproti stal Kawhi Leonard, ki je dal 33 točk, ko sta se Dallas in Los Angeles pomerila nazadnje. To je bilo pred desetimi dnevi. Čeprav je dal takrat Ljubljančan 43 točk, so Clippers zmagali s 113:101. Dallas je na zadnjih desetih tekmah zmagal samo štirikrat. Razlog so tudi poškodbe, še naprej manjkata Maxi Kleber in Christian Wood.

Začetek je bil za Maverickse dober. Z dobro obrambo in delnim izidom 11:0 so v šesti minuti vodili s 16:6. Načrt je bil, da igrajo obrambo kot ob zmagi na petkovi tekmi. A se je tekma hitro obrnila na glavo. Clippers so naredili delni izid 17:0 in povedli z 22:16. Dallas ni dal točke pet minut in pol, vmes je Dončić dobil še tehnično napako. Njegova 10. tehnična napaka, pri 16. sledi tekma suspenza. Po prvi četrtini je bilo na semaforju 20:22. Dončić je dal osem točk (2 od 7 iz igre) in imel še štiri skoke.

A little DP 🤝 LD action for ya pic.twitter.com/n2foFI2Esk — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 22, 2023

V drugi četrtini sta prva razliko naredila rezervista: najprej je trojko zadel Davis Bertans, nato še Josh Green. Slednji se je pred dvema tekmama vrnil po mesecu dni (po poškodbi) in je vse pomembnejši faktor Mavericksov. V šesti minuti druge četrtine je tako Dallas vodil s 37:32. Zadeval je tudi Spencer Dinwiddie, bil je prvi dvomesten pri Dallasu, in prednost je rasla. Dobre tri minute pred koncem prvega polčasa še prva trojka Dončića na tekmi in vodili so s 45:36. Ker je Luka (11 točk) prejel tretjo osebno napako, je zadnje tri minute polčasa spremljal s klopi. Tudi brez njega so na glavni odbor odšli s prednostjo (54:49).

Luka Dončić Foto: Reuters Začetek drugega polčasa je bil za Dallas preveč ležeren. V prvih petih minutah je Los Angeles z delnim izidom 16:6 zaostanek petih točk pretvoril v prednost petih (65:60). Dinwiddie, ki je bil s 13 točkami drugi strelec Dallasa, je dobil četrto osebno napako. Nato pa pet zaporednih točk Dončića in še tretja asistenca na Dwighta Powella in Mavericks so znova vodili (69:68). Po 36 minutah tekma še niti slučajno ni bila odločena. Na semaforju je bilo 79:79. Dončić je bil pri 23 točkah, osmih skokih in štirih asistencah. Pri Clippersih pa je bil z 21 točkami najboljši Leonard.

Tudi zadnjo četrtino je Dallas slabo začel (0:8). Po treh minutah je točkovni post s trojko prekinil Tim Hardaway, ki je bil že pri 20 točkah (82:88). Ob premalo agresivni obrambi za razigrane Clipperse in še obupnem izvajanju prostih metov (58-odstotno) je bila 26. zmaga sezone za Dallas nedosegljiva. Že dve minuti pred koncem, ko je LA vodil s 110:95. Končni izid 112:98 za 25. zmago Clippersov, pri katerih je bil s 30 točkami prvi strelec Leonard, 21 jih je dal Paul George in 19 Norman Powell. Dončić je tekmo končal z 29 točkami, pri Dallasu sta večje število točk dosegla še Hardaway 22 in Dinwiddie 21.

