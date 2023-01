Luka Dončić in nova čarovnija

Po nekaj slabših predstavah so se košarkarji Dallas Mavericks obrambno prebudili in zajezili vroči Miami Heat pri vsega 90 točkah, na drugi strani pa jih po zaslugi Luke Dončića dosegli 115. Od tega jih je slovenski košarkar prispeval 34, ob tem v statistiko vpisal še 12 skokov in sedem asistenc, Mavs pa so tako prekinili serijo treh zaporednih porazov. Vlatko Čančar in Nikola Jokić nista bila v kadru Denver Nuggets, ki so s 134:111 zlahka preskočili Indiano.

Dallas Mavericks : Miami Heat 115:90 Dončić 34 (met za 3 5/8, za 2 7/16, prosti meti 5/8), 12 sk., 7 as., 1 ukr. žoga, 3 izg. žoge v 38 min., Dinwiddie 19; Oladipo 20, Adebayo 18

"Ne posamezniki, ampak kot celotna ekipa moramo delovati bolje, veliko bolje moramo tudi komunicirati v obrambi. Mislim, da naš napad ni težava, a prejemamo veliko preveč točk. Enako energijo in delo moramo vložiti tudi v obrambo," je po zadnjem porazu dejal prvi zvezdnik Dallasa Luka Dončić.

In prav z odlično obrambo so v noči na soboto razorožili Miami Heat, saj so tekmeca pustili pri vsega 90 točkah. In to kljub odsotnosti Christiana Wooda, ki si je na tekmi z Atlanto poškodoval palec in moral na vsaj enotedenski počitek, ter nemškega centra Maxija Kleberja – upa, da bi se v dveh tednih lahko vrnil na trening s kontaktom.

Vrhunci Dončićeve igre

​Prva in tretja četrtina sta bili tisti, v katerih so si Mavs priigrali visoko prednost. Prvo so dobili z 31:19, tretjo z 32:16, skupni rezultat teh dveh četrtin torej 63:35, ob tem pa so zajezili Vročico pri le 33-odstotnem metu.

Miami je od vseh ekip v ligi v preteklosti najbolj znal zaustaviti slovenskega košarkarja. Na prejšnjih osmih obračunih je Luka v povprečju dosegal 20,8 točke. Povrhu vsega je Miami dobil zadnje štiri od petih tekem in bil kar devetkrat od zadnjih enajstih gostovanj uspešen v American Airlines Centru. Tokrat pa so naleteli na mino.

Luka je pokazal svoj značilen obraz in tekmo končal pri 34 točkah, od tega je zadel tudi pet trojk iz osmih poizkusov. Z 12 skoki je prišel do 20. dvojnega dvojčka, ko je dosegel vsaj 30 točk, kar je največ v tej sezoni lige NBA.

Vrhunci tekme med Dallas Mavericks in Miami Heat

"Pred tekmo smo rekli, da bomo morali odigrati res čvrsto, saj oni tako igrajo. Uspeli smo postaviti ton igri, igrali fizično in dobro v obrambi," je bil zadovoljen Dončić, ki je noro trojko zadel ob koncu prve četrtine za vodstvo z 31:19, ob tem pa poskakoval do svoje klopi. Tokrat je igral z majico pod dresom in na vprašanje novinarja, zakaj je bilo temu tako, nasmejal občinstvo: "Hladno je bilo."

Vesel, da je na tribuni oče Saša

"V tej ligi ni obrambe, ki bi si jo izmislil in bi ga zaustavila. Preprosto je ni. Tisto, kar moraš storiti, je to, da otežiš celotni ekipi Dallas Mavericks. Da jim ne omogočiš lahke poti," je poudaril trener poraženega moštva Eric Spoelstra, da na papirju ne obstaja obramba, kako zaustaviti Dončića.

Z zmago so Mavs na petem mestu zelo izenačene zahodne konference in bodo morali dobre predstave kazati tudi v prihodnje, če bodo želeli najti pravo mesto v izločilnih bojih. Enajsti Phoenix Suns, ki so trenutno izven dodatnih kvalifikacij za končnico, denimo zaostajajo za vsega tri zmage. Luka pa je bil še posebej vesel, ker se je zmage veselil pred očmi očeta Saše Dončića: "Izjemno je zame, da me oče gleda in podpira."

Dončić in druščina bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na ponedeljek, ko bodo gostili Los Angeles Clippers. Tudi takrat pred očmi njegovega očeta.

Liga NBA, 20. januar:

Lestvica:

