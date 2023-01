Mitchell proti Giannisu, Dončić naslednjič igra v nedeljo zvečer

Donovan Mitchell proti Giannisu Antetokounmpu, Cleveland Cavaliers proti Milwaukee Bucksom. Ekipi, ki merita na sam vrh. Milwaukee je trenutno z 29 zmagami in 16 porazi na drugem mestu vzhodne konference, Cleveland pa je na petem mestu, a ima le zmago manj (tri poraze več). Ko so se nazadnje pomerili (22. decembra), je Cleveland zmagal s 114:106.

Dončić naslednjo tekmo igra v nedeljo zvečer

Na petkovi tekmi z Miamijem je Dallas z Luko Dončićem prekinil niz treh zmag. V nedeljo ob 20.30 pa igrajo proti Los Angeles Clippersom. Dončić je s povprečjem 33,7 točke na tekmo prvi strelec lige NBA. Nasproti mu bo stal Kawhi Leonard, ki je dal 33 točk, ko sta se Dallas in Los Angeles pomerila nazadnje. To je bilo pred desetimi dnevi. Čeprav je dal Ljubljančan 43 točk, so Clippers zmagali s 113:101. Dallas je na zadnjih desetih tekmah zmagal samo štirikrat. Razlog so tudi poškodbe, na nedeljski tekmi pa bosta spet manjkala Maxi Kleber in Christian Wood. Rezultate lahko z nami spremljate v živo.

Liga NBA, 21. januar:

Lestvica: